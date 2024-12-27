Чем грозят лампы накаливания на искусственных ёлках

С наступлением праздников многие предпочитают украшать дома искусственными ёлками. Однако деревья из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять скрытую опасность, предупреждает эколог Игорь Рыбальченко.
Чем опасны ёлки из ПВХ
Главный риск связан с выделением токсичных веществ, особенно при нагреве материала. Многие по-прежнему используют электрогирлянды с лампами накаливания, которые сильно нагреваются в процессе работы. Такой нагрев приводит к выделению ядовитых газов, что особенно опасно в закрытых помещениях.
Эколог подчёркивает: если нет возможности купить живую ёлку, стоит тщательно выбирать материал искусственного дерева. ПВХ — не самый безопасный вариант. Лучше обратить внимание на ёлки из полиэтилена или полипропилена, которые гораздо безопаснее.
Альтернативные ёлки и креативные идеи
Необычный подход к созданию новогоднего настроения продемонстрировали в Кирове. Там установили ёлку, украшенную текстильными пельменями, которые вручную сшили за одну ночь. Всего дерево украсили 33 "шариками" в форме пельменей. Кировчане остались в восторге, назвав такое украшение символом города.
Как избежать рисков:
Забота о здоровье и безопасность всегда важнее праздничной эстетики. Выбирайте с умом!
Ла́мпа нака́ливания - искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры.
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