Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада
Как карандаш помогает при царапинах и мелочах в салоне
Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья
Идеи для украшения сада, которые делают Новый год по-настоящему волшебным
Отечность после праздников: 7 способов вернуть свежесть за один день
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Инсайд от Кети Топурия: на каких частных вечеринках выступают российские артисты 
Вторичный рынок России: почему поиск автомобиля стал сложнее

Чем грозят лампы накаливания на искусственных ёлках

1:56
Здоровье

Почему ёлки из ПВХ могут быть опасны для здоровья

С наступлением праздников многие предпочитают украшать дома искусственными ёлками. Однако деревья из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять скрытую опасность, предупреждает эколог Игорь Рыбальченко.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Чем опасны ёлки из ПВХ

Главный риск связан с выделением токсичных веществ, особенно при нагреве материала. Многие по-прежнему используют электрогирлянды с лампами накаливания, которые сильно нагреваются в процессе работы. Такой нагрев приводит к выделению ядовитых газов, что особенно опасно в закрытых помещениях.

Эколог подчёркивает: если нет возможности купить живую ёлку, стоит тщательно выбирать материал искусственного дерева. ПВХ — не самый безопасный вариант. Лучше обратить внимание на ёлки из полиэтилена или полипропилена, которые гораздо безопаснее.

Альтернативные ёлки и креативные идеи

Необычный подход к созданию новогоднего настроения продемонстрировали в Кирове. Там установили ёлку, украшенную текстильными пельменями, которые вручную сшили за одну ночь. Всего дерево украсили 33 "шариками" в форме пельменей. Кировчане остались в восторге, назвав такое украшение символом города.

Как избежать рисков:

  • Не используйте лампы накаливания на искусственных ёлках, особенно из ПВХ.
  • Отдавайте предпочтение светодиодным гирляндам, которые практически не нагреваются.
  • Проветривайте помещение, если используете искусственную ёлку из сомнительных материалов.
  • При выборе искусственного дерева обращайте внимание на его состав и отдавайте предпочтение более безопасным материалам.

Забота о здоровье и безопасность всегда важнее праздничной эстетики. Выбирайте с умом!

Уточнения

Ла́мпа нака́ливания - искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Популярное
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.

Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В России заработает обновлённый лесной реестр
Вред человеческой еды для кошек: что важно знать
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики
Цветы, которые не погибнут, даже если вы забудете о них
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь
Назван способ сжечь максимальное количество калорий за 4 минуты
Польза солёного воздуха для вашего организма: дышите свободно и забудьте о болезнях
Перцы для кулинарии и заготовок: лучшие сорта сезона
Новогодний бонус: российским пенсионерам досрочно выплатят пенсии
Мирные переговоры по Украине в 2025 году: где могут быть подписаны первые соглашения?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.