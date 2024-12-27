Почему перед праздниками нас одолевает грусть

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как справиться с "предновогодней депрессией": причины и советы

Каждый декабрь многие сталкиваются с неожиданным упадком настроения. Это состояние, которое называют "предновогодней депрессией", связано с подведением итогов года и завышенными ожиданиями от праздников. Такие ожидания часто превращаются в разочарование, особенно если планы не реализовались, а материальные трудности мешают подготовке к празднику.

Фото: freepik.com is licensed under public domain депрессия

Почему возникают такие чувства

Завышенные ожидания и желание идеально провести праздник — одна из основных причин. Однако материальные проблемы и переутомление также играют свою роль. Постоянные заботы, связанные с подготовкой к Новому году, могут истощить эмоциональные ресурсы.

Доктор А. Исаев отметил, что симптомы депрессии могут быть связаны не только с эмоциональными факторами. Например, сложности с пробуждением утром могут быть признаком низкого уровня кортизола, а нехватка дофамина и серотонина - биологической основой депрессивного состояния.

Как справиться с "предновогодней депрессией"

Врач советует:

Уделять время отдыху. Не стоит полностью погружаться в заботы о празднике.

Не забывать о любимых занятиях. Хобби помогают отвлечься и зарядиться положительными эмоциями.

Общаться с близкими. Поддержка друзей и семьи может значительно улучшить настроение.

При ухудшении состояния не откладывать визит к врачу.

Забота о своём здоровье и внимательное отношение к собственным потребностям помогут встретить Новый год без лишнего стресса и уныния.

Уточнения

Дофами́н — гормон и нейромедиатор, который синтезируется из L-ДОФА.

