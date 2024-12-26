Доктор Мясников пояснил, как избавиться от изжоги раз и навсегда

Пищевая сода может быть полезна при изжоге, но, как считает доктор Александр Мясников, у этого метода есть свои недостатки. Люди, которые часто принимают гидрокарбонат натрия, рискуют столкнуться с проблемами в других органах.
Регулярное употребление соды в надежде на полное избавление от изжоги — неправильный подход. Это может негативно сказаться на функции почек, которые регулируют кислотно-щелочной баланс. При избытке щелочей возникают серьёзные последствия.
Чаще всего изжога связана с инфекцией, вызванной бактерией Helicobacter pylori, что может привести к гастриту, повышенной кислотности и эрозиям. Поэтому, как подчеркнул специалист в своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1", людям, страдающим от изжоги, рекомендуется обратить внимание на снижение веса.
"Когда вы полный, и у вас полный живот, то у вас диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к лёгкому забросу кислоты в пищевод", — подчеркнул врач.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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