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Сколько мучного можно съедать без вреда для здоровья?

1:47
Здоровье

Многие из нас наслаждаются вкусной сдобой или хрустящими круассанами, купленными в ближайшем магазине. Однако у готовой выпечки есть один очень серьезный недостаток — это не только её высокая калорийность.

булочки
Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
булочки

Известно, что мучные изделия отличаются значительным количеством калорий и малой питательной ценностью. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева поясняет, что для изготовления выпечки используется сильно обработанная пшеничная мука, чрезмерное количество сахара и жирное масло. Даже домашние булочки и пироги не стоит употреблять в чрезмерных количествах. Что касается продукции из магазинов, то в этих изделиях часто используются дешевые и сомнительные ингредиенты.

Хотя выпечка быстро утоляет голод, она также способствует его возвращению почти мгновенно. В такой пище практически отсутствуют полезные вещества, а состав наполняется "быстрыми" углеводами, трансжирами и вредными химическими добавками.

"Они [добавки] вместе с трансжирами вредят иммунной системе, нарушают обмен веществ и повышают риски онкологических заболеваний", — заявила Ирина Писарева в разговоре с "Вечерней Москвой".

Все диетологи единодушно советуют избегать чрезмерного потребления выпечки, особенно той, что приобретается в магазинах и пекарнях, а не приготовленной в домашних условиях. Разрешается съедать не более 1-2 небольших изделий в день. Особенно осторожными должны быть люди с избыточным весом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда речь идет о булках, пирожках и других подобных лакомствах.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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