Чтобы в новогодние праздники чувствовать себя хорошо, надо следовать двум простым советам

В преддверии Нового года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует россиянам соблюдать умеренность в питании и употреблении алкоголя, чтобы избежать аллергических реакций и отравлений.
Председатель комитета Сергей Леонов отмечает, что переедание и злоупотребление морепродуктами, мясом, мандаринами и алкоголем могут привести к негативным последствиям для здоровья.
"Просто не надо ничего переедать. Надо спокойно в удовольствие встретить Новый год. Каких-то излишеств лучше не делать, и не только в Новый год, а в целом", — подчеркнул Леонов.
Вместо излишеств он советует сосредоточиться на спокойном и приятном времяпрепровождении в кругу близких, пишет Газета.Ru.
Также Леонов напоминает о важности соблюдения меры при употреблении алкоголя, так как каждый человек имеет свою норму. Следуя этим простым советам, можно сохранить здоровье и насладиться праздником без неприятных последствий.
Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.
Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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