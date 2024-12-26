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Чтобы в новогодние праздники чувствовать себя хорошо, надо следовать двум простым советам

1:03
Здоровье

В преддверии Нового года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует россиянам соблюдать умеренность в питании и употреблении алкоголя, чтобы избежать аллергических реакций и отравлений.

Новогодний стол
Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодний стол

Председатель комитета Сергей Леонов отмечает, что переедание и злоупотребление морепродуктами, мясом, мандаринами и алкоголем могут привести к негативным последствиям для здоровья.

"Просто не надо ничего переедать. Надо спокойно в удовольствие встретить Новый год. Каких-то излишеств лучше не делать, и не только в Новый год, а в целом", — подчеркнул Леонов.

Вместо излишеств он советует сосредоточиться на спокойном и приятном времяпрепровождении в кругу близких, пишет Газета.Ru.

Также Леонов напоминает о важности соблюдения меры при употреблении алкоголя, так как каждый человек имеет свою норму. Следуя этим простым советам, можно сохранить здоровье и насладиться праздником без неприятных последствий.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания. 

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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