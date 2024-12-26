Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов
Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Какие кредиты будут популярны в ближайшие месяцы — мнение эксперта

Из чего состоит счастье: мнение психолога

1:20
Здоровье

В наше время вопрос о счастье становится особенно актуальным. Психолог Дарья Блинова в разговоре с Манитаймс высказала мнение, что счастье — это не просто состояние эйфории, а глубокое чувство удовлетворённости всеми аспектами жизни. Она утверждает, что ключевым фактором для ощущения счастья являются долгосрочные доверительные отношения с окружающими людьми.

Семья
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья

Блинова подчёркивает важность качественного взаимодействия с родственниками, друзьями и коллегами, так как это снижает риск возникновения психологических проблем. Также она выделяет осмысленность жизни как составляющую счастья. Осознание своего предназначения и ответ на вопросы "Кто я?" и "Для чего я живу?" способствуют повышению удовлетворённости собой.

Не менее значимым условием для ощущения счастья является эмоциональное состояние. Блинова обращает внимание на важность умения управлять своими эмоциями, что позволяет людям прочувствовать яркие моменты жизни и сделать их более значимыми.

Для оценки своей удовлетворённости жизнью психолог рекомендует использовать метод "колеса баланса", который помогает определить сферы, требующие внимания для достижения большего счастья.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.