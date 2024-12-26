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Как соцсети влияют на самооценку и уровень тревожности подростков — мнение психолога

Здоровье

Психолог Варвара Кокурина в интервью Ньюсинфо рассказала о влиянии социальных сетей на самооценку и уровень тревожности подростков.

Китаец с рыжими волосами со смартфоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Китаец с рыжими волосами со смартфоном

Эксперт отметила, что единого мнения на этот счёт нет, так как каждый подросток уникален и воспринимает соцсети по-своему. Для кого-то социальные сети могут быть способом повысить самооценку, а кто-то испытывает негативные эмоции.

Также Кокурина обратила внимание на проблему тревожности у подростков. Она подчеркнула, что тревога — сложное явление, уровень которого может меняться в зависимости от личного опыта ребёнка. Например, понимание того, что другие сталкиваются с похожими проблемами, может поддержать подростка, в то время как чувство уникальности в негативном ключе вызывает тревогу.

Психолог акцентировала внимание на важности обучения подростков безопасному поведению в интернете. Она рекомендовала родителям внимательно следить за общением детей в интернете и создавать доверительные отношения. Обсуждение личных переживаний и проблем поможет ребёнку почувствовать поддержку и научиться справляться с возможными трудностями.

Кокурина также отметила необходимость обучения подростков основам интернет-безопасности, включая распознавание лжи и мошенничества. Создание безопасной среды для общения и образования детей в этой области поможет молодому поколению успешно справляться с вызовами социальных сетей.

Уточнения

Самооце́нка — субъективная оценка индивидом самого себя. 

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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