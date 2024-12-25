Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом холодов многие люди сталкиваются с дискомфортом в области носоглотки. Это и выделения из носа, и отеки, и сухость слизистой. Перепады температуры воздуха в зимнее время особенно тяжело переносят люди с вазомоторным ринитом. Однако несколько несложных правил помогут избавиться от дискомфорта в носу. Какие — рассказала врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Валерия Смирнова.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

В частности, при выходе на улицу необходимо прикрывать нос шарфом, чтобы уменьшить разницу температур при вдыхании воздуха. Именно поэтому важно защищать нос тёплыми аксессуарами. Важны и комфортные условия дома. Например, проветривать помещение для поддержания оптимальной влажности. Также на батареи можно повесить мокрые полотенца или приобрести увлажнитель воздуха.

Профилактикой простудных заболеваний является закаливание, которое поможет слизистой носа привыкнуть к резким перепадам температур.

Пациентам, страдающим вазомоторным ринитом, могут потребоваться средства для снятия отечности и облегчения дыхания, напомнила врач.