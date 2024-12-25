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Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время

1:15
Здоровье

С приходом холодов многие люди сталкиваются с дискомфортом в области носоглотки. Это и выделения из носа, и отеки, и сухость слизистой. Перепады температуры воздуха в зимнее время особенно тяжело переносят люди с вазомоторным ринитом. Однако несколько несложных правил помогут избавиться от дискомфорта в носу. Какие — рассказала врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Валерия Смирнова.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

В частности, при выходе на улицу необходимо прикрывать нос шарфом, чтобы уменьшить разницу температур при вдыхании воздуха. Именно поэтому важно защищать нос тёплыми аксессуарами. Важны и комфортные условия дома. Например, проветривать помещение для поддержания оптимальной влажности. Также на батареи можно повесить мокрые полотенца или приобрести увлажнитель воздуха.

Профилактикой простудных заболеваний является закаливание, которое поможет слизистой носа привыкнуть к резким перепадам температур.

Пациентам, страдающим вазомоторным ринитом, могут потребоваться средства для снятия отечности и облегчения дыхания, напомнила врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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