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Когда тяжесть после еды становится опасной

2:08
Здоровье

Чувство тяжести в желудке может быть обычным следствием переедания, с которым сталкивался каждый. Однако иногда этот симптом указывает на серьёзные проблемы со здоровьем, требующие внимания.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Когда тяжесть — это норма

Если тяжесть в желудке проходит в течение получаса после еды, это обычно не повод для беспокойства. Вероятно, ваш желудок работает нормально, просто на него была временно возложена повышенная нагрузка.

Возможные причины тяжести

Переедание — не единственная причина. Проблема может быть вызвана:

  • Неправильным питанием (жирная, тяжёлая или острая пища).
  • Замедленным перевариванием из-за стресса, усталости или недостатка жидкости.
  • Индивидуальной непереносимостью некоторых продуктов.

Когда следует обратиться к врачу

Если чувство тяжести сопровождается следующими симптомами, это может указывать на проблемы с ЖКТ:

  • Изжога, отрыжка или вздутие живота.
  • Лёгкая тошнота и неприятный запах изо рта.
  • Болезненные ощущения в животе и заторможенность.

Если тяжесть сохраняется несколько часов или появляется регулярно, это может быть признаком таких заболеваний, как гастрит, язва желудка или нарушение моторики желудка.

Срочные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу

  • Затруднённое дыхание или глотание.
  • Рвота с кровью.
  • Повышение температуры тела.
  • Кровь в стуле.
  • Острая или нестерпимая боль в животе.

Эти симптомы могут свидетельствовать о серьёзных состояниях, таких как желудочно-кишечное кровотечение, перфорация язвы или инфекция.

Что можно сделать самостоятельно

Контроль питания:

  • Не переедайте, ешьте небольшими порциями.
  • Избегайте тяжёлой, жирной и острой пищи.

Режим:

  • Не ложитесь сразу после еды, дайте организму время для переваривания.
  • Пейте достаточно воды.

Обратитесь к специалисту, если симптомы не проходят или повторяются.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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