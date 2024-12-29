Что вызывает урчание в животе и как это предотвратить

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урчание в животе — это естественный процесс, который чаще всего связан с работой желудка и кишечника. Однако иногда эти звуки могут вызывать дискомфорт или быть признаком нарушений в пищеварении. Разберёмся, почему это происходит и как можно справиться с проблемой.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Причины урчания в животе

Голод

Урчание часто сигнализирует о том, что желудок давно не получал еды. Это нормальная реакция организма, который таким образом "требует" пищи.

Дисбактериоз кишечника

Нарушение микрофлоры кишечника затрудняет процесс переваривания пищи, что приводит к усиленной перистальтике и характерным звукам.

Переедание

Большое количество пищи создаёт нагрузку на желудок, из-за чего ему сложнее справляться с перевариванием, что может вызвать урчание.

Пищевая аллергия

Некоторые продукты могут вызывать несварение или негативную реакцию желудочно-кишечного тракта, сопровождающуюся урчанием.

Спешка во время еды

Быстрое употребление пищи приводит к заглатыванию воздуха и недостаточному пережёвыванию, что усложняет процесс переваривания.

Хаотичное питание

Частые перекусы, строгие диеты или употребление неподходящих продуктов создают стресс для ЖКТ, что тоже может провоцировать урчание.

Как справиться с урчанием

Регулярное питание: старайтесь есть в одно и то же время, чтобы желудок работал в стабильном ритме.

Избегайте переедания: контролируйте порции и не перегружайте желудок.

Тщательно пережёвывайте пищу: это поможет избежать заглатывания воздуха и облегчит работу желудка.

Поддерживайте микрофлору: включайте в рацион кисломолочные продукты и пробиотики.

Исключите раздражающие продукты: аллергены и пищу, вызывающую дискомфорт, стоит убрать из меню.

Пейте воду: употребляйте её между приёмами пищи, чтобы улучшить пищеварение.

Если урчание сопровождается другими симптомами, такими как боль, тошнота или расстройства стула, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ "жизнь, имущество" из лат. vita "жизнь") — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

