Как избежать ошибок при выборе витаминов

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины и добавки давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, как отмечают британские фармацевты, далеко не все из них оказывают реальную пользу. Некоторые популярные комплексы и формы витаминов могут оказаться пустой тратой денег.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Бесполезные витамины и добавки

1. Мультивитаминные комплексы

Популярные мультивитамины часто обещают "все в одном", утверждая, что они помогут предотвратить множество заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Однако:

Концентрации витаминов в таких комплексах слишком малы, чтобы покрыть индивидуальные потребности организма.

Они не учитывают особенности питания и здоровья конкретного человека.

2. Витаминные пастилки

Эти добавки особенно популярны в осенне-зимний период благодаря приятному вкусу. Но:

В их составе часто содержится большое количество сахара или подсластителей, что может нанести вред здоровью.

Полезные вещества в пастилках часто представлены в недостаточных дозах.

3. Витамины для ногтей, кожи и волос

Препараты, обещающие улучшить состояние ногтей, кожи и волос, зачастую имеют завышенную стоимость, но:

Они редко содержат полный набор необходимых веществ.

Для реального эффекта стоит принимать специализированные препараты, ориентированные на восполнение конкретных дефицитов.

Как выбрать эффективные витамины

Индивидуальный подход: перед покупкой витаминов лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы определить, какие вещества действительно нужны вашему организму.

Сбалансированное питание: в большинстве случаев витамины можно получить из продуктов питания, включая овощи, фрукты, орехи и рыбу.

Проверенные добавки: если вы решаете принимать витамины, отдавайте предпочтение специализированным добавкам, подобранным под ваши нужды.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

