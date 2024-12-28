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Главные правила здоровой зимы

1:49
Здоровье

Осенне-зимний период не обязательно должен быть временем простуд и визитов к врачу. Следуя простым рекомендациям, вы сможете укрепить иммунитет и сохранить здоровье даже в самые холодные дни.

Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

Совет 1: Витамины в рационе

  • Витамин C: этот витамин поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями. Основные источники: цитрусовые (апельсины, лимоны), болгарский перец, киви.
  • Витамин D: зимой его недостаток особенно ощутим, поэтому важно включить в рацион продукты, богатые этим витамином, например, жирную рыбу, яйца и молочные продукты.

Совет 2: Поддержание водного баланса

Даже зимой организм теряет влагу через дыхание и кожу, поэтому:

  • Пейте теплую воду, травяные отвары и чаи.
  • Добавьте в рацион бульоны, которые не только насыщают, но и помогают избежать обезвоживания.

Совет 3: Учет погодных условий

  • Одежда: одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения или перегрева.
  • Личная гигиена: регулярное мытье рук помогает избежать инфекции.
  • Физическая активность: даже зимой важно оставаться активным — прогулки или занятия спортом помогут укрепить организм.
  • Избегание массовых скоплений: это снизит риск подхватить вирус.

Дополнительные рекомендации

Откажитесь от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, которые ослабляют иммунитет. Исключите вредные продукты из рациона — замените их на более полезные и питательные варианты.

Придерживаясь этих простых советов, вы сможете оставаться активными и здоровыми на протяжении всей зимы.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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