Главные правила здоровой зимы

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенне-зимний период не обязательно должен быть временем простуд и визитов к врачу. Следуя простым рекомендациям, вы сможете укрепить иммунитет и сохранить здоровье даже в самые холодные дни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

Совет 1: Витамины в рационе

Витамин C : этот витамин поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями. Основные источники: цитрусовые (апельсины, лимоны), болгарский перец, киви.

: этот витамин поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями. Основные источники: цитрусовые (апельсины, лимоны), болгарский перец, киви. Витамин D: зимой его недостаток особенно ощутим, поэтому важно включить в рацион продукты, богатые этим витамином, например, жирную рыбу, яйца и молочные продукты.

Совет 2: Поддержание водного баланса

Даже зимой организм теряет влагу через дыхание и кожу, поэтому:

Пейте теплую воду, травяные отвары и чаи.

Добавьте в рацион бульоны, которые не только насыщают, но и помогают избежать обезвоживания.

Совет 3: Учет погодных условий

Одежда : одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения или перегрева.

: одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения или перегрева. Личная гигиена : регулярное мытье рук помогает избежать инфекции.

: регулярное мытье рук помогает избежать инфекции. Физическая активность : даже зимой важно оставаться активным — прогулки или занятия спортом помогут укрепить организм.

: даже зимой важно оставаться активным — прогулки или занятия спортом помогут укрепить организм. Избегание массовых скоплений: это снизит риск подхватить вирус.

Дополнительные рекомендации

Откажитесь от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, которые ослабляют иммунитет. Исключите вредные продукты из рациона — замените их на более полезные и питательные варианты.

Придерживаясь этих простых советов, вы сможете оставаться активными и здоровыми на протяжении всей зимы.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

