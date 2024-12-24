Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ объяснил опасность снижения ключевой ставки
После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год
Миллионер Снустиков рассказал о предотвращённом убийстве Аллы Пугачёвой
Эти продукты становятся опасными в холодильнике
Как и сколько можно хранить новогодние салаты
Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда
Нужно ли отдыхать от спорта во время отпуска?
Литий-ионные аккумуляторы нового поколения: прорыв в области хранения энергии
Узнайте, почему яблоки и груши покрываются ржавыми пятнами

В чём опасность виртуального общения

Здоровье

Доктор психологических наук Вера Никишина рассказала, какую опасность может таить в себе частое общение в виртуальной реальности.

Ребёнок с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ребёнок с телефоном

По словам эксперта, первая опасность заключается в том, что такое общение плохо сказывается на ментальном здоровье, особенно это касается детей и подростков.

Вторая опасность — это, что из-за социальных сетей люди могут перестать общаться в реальной жизни.

Третья опасность состоит в том, что долгое пребывание в Интернете крайне негативно влияет на память человека.

В цифровой среде есть несомненные плюсы, но, по мнению Никишиной, минусов всё-таки больше. Поэтому эксперт уверена, что риски, которые исходят от цифрового социального пространства, необходимо серьёзно изучить. Иначе можно просто не заметить, как сильно изменится общество уже через 10 лет, сообщает "Царьград" со ссылкой на Readovka.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл.: «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Экономика и бизнес
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета Аудио 
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Внедорожник УАЗ-469. Легендарный советский покоритель бездорожья Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Какие заболевания может скрывать частая зевота
В России придумали новый способ борьбы с мошенниками: звонки через мессенджеры хотят ограничить
Макрон хочет отправить на Украину тысячи военных ЕС. Но при одном условии
Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера
Лунный магнетизм: образцы со спутника Земли рассказали о загадочной эволюции магнитного поля
Как включить ночной режим зеркала заднего вида
Зажгите на вечеринке: как сделать новогодний макияж незабываемым
200 тысяч рублей для беременных студенток — новая мера поддержки для россиян
5 простых шагов, чтобы ваша ёлка не потеряла иголки до конца праздников
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.