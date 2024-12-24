В чём опасность виртуального общения

Доктор психологических наук Вера Никишина рассказала, какую опасность может таить в себе частое общение в виртуальной реальности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ребёнок с телефоном

По словам эксперта, первая опасность заключается в том, что такое общение плохо сказывается на ментальном здоровье, особенно это касается детей и подростков.

Вторая опасность — это, что из-за социальных сетей люди могут перестать общаться в реальной жизни.

Третья опасность состоит в том, что долгое пребывание в Интернете крайне негативно влияет на память человека.

В цифровой среде есть несомненные плюсы, но, по мнению Никишиной, минусов всё-таки больше. Поэтому эксперт уверена, что риски, которые исходят от цифрового социального пространства, необходимо серьёзно изучить. Иначе можно просто не заметить, как сильно изменится общество уже через 10 лет, сообщает "Царьград" со ссылкой на Readovka.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. : «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

