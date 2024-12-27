Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники — это время радости и застолий, но утро после торжества может превратиться в настоящее испытание. Помимо классических симптомов похмелья — головной боли и тошноты — иногда добавляются тревожность, депрессия и ощущение полного упадка сил.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винные пробки

Чтобы избежать этих последствий, эксперты советуют обратить внимание на выбор напитков и их влияние на организм.

Напитки, которые ухудшают утреннее самочувствие

Коктейли

Алкогольные коктейли с добавлением соков, сиропов, газировки или молочных продуктов приводят к резкому повышению уровня сахара. Это создает дополнительную нагрузку на печень и учащает пульс. Организм изо всех сил пытается вывести токсичные вещества, что значительно ухудшает общее состояние.

Виски

Несмотря на его "благородство", виски часто вызывает не только физические, но и эмоциональные последствия. Высокая концентрация продуктов брожения усиливает тревожность и депрессивное состояние на следующее утро.

Водка

Хотя водка считается "чистым" алкоголем, она содержит значительное количество спирта. Особое внимание стоит уделить сочетанию водки с газированными напитками — газ ускоряет всасывание алкоголя, что приводит к быстрому опьянению и перегрузке организма.

Алкоголь с энергетиками

Эта комбинация особенно опасна: кофеин в энергетиках "маскирует" воздействие алкоголя, что заставляет пить больше. Такой микс не только повышает частоту сердечных сокращений, но и обманывает мозг, создавая ложное чувство бодрости.

Как минимизировать последствия

Умеренность в употреблении алкоголя.

Пить больше воды во время застолья, чтобы снизить нагрузку на организм.

Избегать сладких и газированных напитков с алкоголем.

Уделить внимание полноценному сну и питанию перед праздником.

Соблюдение этих рекомендаций поможет пережить утро после праздника с минимальными неприятностями.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



