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Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья

2:07
Здоровье

Праздники — это время радости и застолий, но утро после торжества может превратиться в настоящее испытание. Помимо классических симптомов похмелья — головной боли и тошноты — иногда добавляются тревожность, депрессия и ощущение полного упадка сил.

Винные пробки
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винные пробки

Чтобы избежать этих последствий, эксперты советуют обратить внимание на выбор напитков и их влияние на организм.

Напитки, которые ухудшают утреннее самочувствие

Коктейли

Алкогольные коктейли с добавлением соков, сиропов, газировки или молочных продуктов приводят к резкому повышению уровня сахара. Это создает дополнительную нагрузку на печень и учащает пульс. Организм изо всех сил пытается вывести токсичные вещества, что значительно ухудшает общее состояние.

Виски

Несмотря на его "благородство", виски часто вызывает не только физические, но и эмоциональные последствия. Высокая концентрация продуктов брожения усиливает тревожность и депрессивное состояние на следующее утро.

Водка

Хотя водка считается "чистым" алкоголем, она содержит значительное количество спирта. Особое внимание стоит уделить сочетанию водки с газированными напитками — газ ускоряет всасывание алкоголя, что приводит к быстрому опьянению и перегрузке организма.

Алкоголь с энергетиками

Эта комбинация особенно опасна: кофеин в энергетиках "маскирует" воздействие алкоголя, что заставляет пить больше. Такой микс не только повышает частоту сердечных сокращений, но и обманывает мозг, создавая ложное чувство бодрости.

Как минимизировать последствия

Умеренность в употреблении алкоголя.

Пить больше воды во время застолья, чтобы снизить нагрузку на организм.
Избегать сладких и газированных напитков с алкоголем.
Уделить внимание полноценному сну и питанию перед праздником.
Соблюдение этих рекомендаций поможет пережить утро после праздника с минимальными неприятностями.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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