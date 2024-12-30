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Как укрепить иммунитет без лекарств: 10 простых способов

2:19
Здоровье

Укрепление иммунитета — это не только витамины и диета. Существует множество доступных каждому методов, которые помогают поддерживать защитные силы организма естественным образом.

Фрукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты

1. Правильное питание

Рацион должен быть сбалансированным и исключать вредные продукты. Ограничьте сахар, откажитесь от фастфуда. Включите в меню:

  • Фрукты, овощи, зелень.
  • Рыбу и нежирное мясо.

Пробиотики для здоровья кишечника, который играет ключевую роль в иммунитете.

2. Физическая активность

Занимайтесь спортом 3-4 раза в неделю по 30-60 минут. Это может быть бег, йога, танцы или даже прогулки — главное, чтобы это доставляло удовольствие.

3. Полноценный сон

Сон продолжительностью 7-8 часов необходим для восстановления и регенерации организма, включая иммунную систему.

4. Борьба со стрессом

Хронический стресс ослабляет иммунитет. Помогут расслабиться:

  • Музыка.
  • Прогулки на свежем воздухе.
  • Чтение книг.

5. Личная гигиена

Регулярное мытье рук и соблюдение гигиенических норм особенно важно при посещении людных мест, чтобы избежать инфекции.

6. Вакцинация

Прививки предотвращают многие инфекционные заболевания и защищают иммунную систему от перегрузки.

7. Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь значительно ослабляют защитные силы организма. Отказ от них — важный шаг к здоровью.

8. Упражнение Наули

Практика Наули (вращение животом) укрепляет мышцы брюшного пресса, улучшает кровообращение и работу кишечника, что положительно сказывается на иммунитете.

9. Лечебный массаж

Массаж помогает улучшить кровообращение, снять напряжение и поддержать защитные функции организма.

10. Хорошее настроение

Эмоциональное состояние напрямую связано с иммунитетом. Смех, радость и позитивные эмоции стимулируют защитные силы организма.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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