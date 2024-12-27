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Как укрепить иммунитет ребенка без лекарств

2:02
Здоровье

Частые болезни ребенка — это повод задуматься о состоянии его иммунной системы. В таких случаях родители должны обратиться к иммунологу. Врач проведет анализы, оценит состояние иммунного статуса и, если нужно, назначит иммуномодуляторы или корректировку питания.

Спорт, ребенок
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, ребенок

Однако часто для укрепления иммунитета достаточно соблюдать простые принципы здорового образа жизни.

Правила ЗОЖ для детей

Закаливание

Закаливание помогает укрепить иммунитет, но важно проводить его грамотно:

  • Используйте методы обтираний, контрастных обливаний, воздушных и солнечных ванн.
  • Всегда советуйтесь с педиатром, чтобы не навредить ребенку.
  • Придерживайтесь постепенности, умеренности и последовательности в процедурах.

Сбалансированное питание

Основой здоровья является питание, которое должно включать:

  • Белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях.
  • Продукты, богатые витаминами и минералами.
  • Избегайте дисбаланса в сторону одного из нутриентов — это может ослабить организм.

Режим дня

Правильный режим помогает регулировать циркадные ритмы, что влияет на выработку биологических веществ, укрепляющих иммунитет. Важны регулярные приемы пищи, сон и физическая активность.

Физическая активность

Движение улучшает крово- и лимфоток, что способствует распределению иммунных клеток по организму. Регулярные физические нагрузки, соответствующие возрасту ребенка, поддерживают здоровье.

Витамины и добавки

Прием витаминов и БАДов должен быть согласован с педиатром. Эти средства помогут восстановить и поддержать иммунную систему ребенка.

Что важно помнить

Избегайте самолечения: любые изменения в режиме ребенка или прием препаратов согласуйте с врачом.
Здоровый образ жизни — основа крепкого иммунитета и устойчивости к болезням.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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