Как мороз грозит навредить вашим ногам: опасности зимы

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переохлаждение организма чревато неприятными последствиями, и особенно уязвимыми в холодное время года остаются наши ноги. Врачи настаивают: ноги должны быть в тепле, чтобы избежать множества проблем со здоровьем.

Фото: flickr.com by Al Jazeera English, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снег

Почему это так важно

Длительное пребывание на морозе ослабляет иммунитет, что делает организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям. Однако это не единственная угроза.

Обморожение: даже небольшие, но частые переохлаждения ног могут привести к обморожению пальцев. Это опасное состояние способно вызвать нарушение кровообращения и повреждение кожи.

Хронические проблемы: длительное переохлаждение может сказаться на состоянии сосудов и привести к другим серьёзным осложнениям.

Как избежать переохлаждения

Одевайтесь по погоде: зимой особенно важно выбирать одежду, которая защитит вас от ветра и холода.

Выбирайте правильную обувь:обувь должна быть свободной, чтобы движения ног не были скованными.

Предпочтение стоит отдавать моделям с меховой подкладкой, которая сохраняет тепло.

Избегайте длительного пребывания на морозе: старайтесь не проводить слишком много времени на улице в холодную погоду.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятных последствий зимних холодов и сохранить здоровье.

Уточнения

Мороз - снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.

