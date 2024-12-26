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Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано

1:44
Здоровье

Головной мозг человека остается одной из самых загадочных областей науки, однако новые открытия продолжают проливать свет на его тайны. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurobiology in Aging, доказало связь между структурой мозга и чертами характера.

мозг, проблемы
Фото: Wikimedia Commons by Quince Media is licensed under Public domain
мозг, проблемы

Что говорят ученые

Исследователи обнаружили, что характер человека влияет на объем серого вещества в определенных участках мозга.

  • Добросовестные и дисциплинированные люди: у таких людей наблюдается увеличение объема серого вещества в зонах, отвечающих за когнитивные функции, принятие решений и контроль эмоций.
  • Эмоционально нестабильные личности: люди, склонные к тревожности, депрессии или невротизму, имеют меньший объем серого вещества в этих же областях.

Что это значит для здоровья

Ученые утверждают, что стресс и частая эмоциональная нестабильность могут вызывать снижение объема мозга со временем. Привычки, манера общения и способность справляться со стрессом напрямую отражаются на состоянии мозга.

Рекомендации экспертов

Чтобы сохранить здоровье мозга, исследователи советуют:

  • Бороться со стрессом: используйте техники релаксации, такие как медитация или йога.
  • Вырабатывать здоровые привычки: регулярно заниматься спортом, правильно питаться и уделять время отдыху.
  • Развивать эмоциональную устойчивость: работайте над умением справляться с негативными эмоциями и избегайте конфликтов.

Таким образом, поддержание здорового образа жизни может помочь сохранить как психическое, так и физическое состояние мозга.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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