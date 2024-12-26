Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головной мозг человека остается одной из самых загадочных областей науки, однако новые открытия продолжают проливать свет на его тайны. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurobiology in Aging, доказало связь между структурой мозга и чертами характера.

Фото: Wikimedia Commons by Quince Media is licensed under Public domain мозг, проблемы

Что говорят ученые

Исследователи обнаружили, что характер человека влияет на объем серого вещества в определенных участках мозга.

Добросовестные и дисциплинированные люди : у таких людей наблюдается увеличение объема серого вещества в зонах, отвечающих за когнитивные функции, принятие решений и контроль эмоций.

: у таких людей наблюдается увеличение объема серого вещества в зонах, отвечающих за когнитивные функции, принятие решений и контроль эмоций. Эмоционально нестабильные личности: люди, склонные к тревожности, депрессии или невротизму, имеют меньший объем серого вещества в этих же областях.

Что это значит для здоровья

Ученые утверждают, что стресс и частая эмоциональная нестабильность могут вызывать снижение объема мозга со временем. Привычки, манера общения и способность справляться со стрессом напрямую отражаются на состоянии мозга.

Рекомендации экспертов

Чтобы сохранить здоровье мозга, исследователи советуют:

Бороться со стрессом : используйте техники релаксации, такие как медитация или йога.

: используйте техники релаксации, такие как медитация или йога. Вырабатывать здоровые привычки : регулярно заниматься спортом, правильно питаться и уделять время отдыху.

: регулярно заниматься спортом, правильно питаться и уделять время отдыху. Развивать эмоциональную устойчивость: работайте над умением справляться с негативными эмоциями и избегайте конфликтов.

Таким образом, поддержание здорового образа жизни может помочь сохранить как психическое, так и физическое состояние мозга.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

