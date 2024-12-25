Как популярные препараты повышают риск деменции

Некоторые популярные медикаменты при длительном приёме могут значительно увеличивать вероятность развития деменции. На это обратил внимание американский врач-анестезиолог Зейн Хасан в своём аккаунте в TikTok.
Особое внимание Хасан уделяет препаратам, содержащим омепразол, который часто используется для борьбы с изжогой. Это вещество способствует накоплению в мозге белка бета-амилоида — известного провокатора деменции. Помимо этого, омепразол может приводить к дефициту витамина B12, ухудшающего когнитивные функции и память.
Ещё одна группа опасных препаратов — бензодиазепины. Их применяют для лечения тревожных расстройств, панических атак, бессонницы и неврозов. Длительное использование таких лекарств, как подчеркнул доктор, способно вызвать слабоумие.
Препараты этой группы часто назначают для обезболивания после операций. По данным тайваньских учёных, риск деменции увеличивается вдвое в течение 3-7 лет после применения опиатов.
Хасан также предостерёг от длительного использования препаратов против аллергии, содержащих дифенгидрамин, и некоторых антидепрессантов. Они оказывают крайне негативное влияние на мозг и могут усугублять когнитивные нарушения.
Если вы принимаете указанные лекарства длительное время, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно, есть альтернативные методы лечения, которые не несут таких рисков для вашего здоровья.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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