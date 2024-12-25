Эти правила спасут вас от переедания в Новый год

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новогодние праздники часто сопровождаются обильными застольями, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Однако, соблюдая простые рекомендации, вы сможете встретить праздник без неприятных последствий для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

Свежие продукты — залог безопасности

Покупайте для праздничного стола только свежие и качественные продукты. Избегайте продуктов с искусственными добавками и консервантами — это поможет избежать пищевых отравлений.

Не переедайте

Огромные порции за столом — частая причина тяжести и боли в желудке. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком, и прислушивайтесь к своему организму. Почувствовали сытость? Остановитесь, даже если блюда ещё остались на столе.

Лёгкие блюда вместо жирных

Отдавайте предпочтение лёгким закускам, овощным салатам и фруктам. Ограничьте употребление жареного мяса, копчёностей и блюд с обилием майонеза. Такие продукты создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу.

Контролируйте потребление алкоголя

Алкоголь раздражает слизистую желудка, что может привести к воспалению. Чтобы избежать обезвоживания, пейте много воды и чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными.

Вода — ваш лучший друг

Не забывайте пить чистую воду, особенно при обильной пище и алкоголе. Это поможет организму легче справляться с нагрузкой и предотвратит обезвоживание.

Прогулка после застолья

Завершите праздничный вечер прогулкой на свежем воздухе. Это улучшит пищеварение, ускорит обмен веществ и поможет восстановить силы.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сохраните хорошее настроение, бодрость и здоровье даже после самого сытного новогоднего ужина. Пусть праздник пройдёт радостно и без неприятных последствий!

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

