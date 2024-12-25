Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короны и обувь на заказ: гардероб Сергея Зверева занял целую квартиру
Почему кроты выбирают ваш огород? Привлекаемая пища как причина
Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России
Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными
Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог
Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху
Для закусок — самое то! Топ-5 домашних соусов от шефа к новогоднему столу

Эти правила спасут вас от переедания в Новый год

1:59
Здоровье

Новогодние праздники часто сопровождаются обильными застольями, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Однако, соблюдая простые рекомендации, вы сможете встретить праздник без неприятных последствий для здоровья.

Рождественская свеча, снеговик
Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рождественская свеча, снеговик

Свежие продукты — залог безопасности

Покупайте для праздничного стола только свежие и качественные продукты. Избегайте продуктов с искусственными добавками и консервантами — это поможет избежать пищевых отравлений.

Не переедайте

Огромные порции за столом — частая причина тяжести и боли в желудке. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком, и прислушивайтесь к своему организму. Почувствовали сытость? Остановитесь, даже если блюда ещё остались на столе.

Лёгкие блюда вместо жирных

Отдавайте предпочтение лёгким закускам, овощным салатам и фруктам. Ограничьте употребление жареного мяса, копчёностей и блюд с обилием майонеза. Такие продукты создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу.

Контролируйте потребление алкоголя

Алкоголь раздражает слизистую желудка, что может привести к воспалению. Чтобы избежать обезвоживания, пейте много воды и чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными.

Вода — ваш лучший друг

Не забывайте пить чистую воду, особенно при обильной пище и алкоголе. Это поможет организму легче справляться с нагрузкой и предотвратит обезвоживание.

Прогулка после застолья

Завершите праздничный вечер прогулкой на свежем воздухе. Это улучшит пищеварение, ускорит обмен веществ и поможет восстановить силы.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сохраните хорошее настроение, бодрость и здоровье даже после самого сытного новогоднего ужина. Пусть праздник пройдёт радостно и без неприятных последствий!

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan
Российский шоу-бизнес
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления
Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта
Улучшение структуры почвы: как зимняя вспашка влияет на рост растений
Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой
ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.