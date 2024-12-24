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Какие заболевания может скрывать частая зевота

1:08
Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что причинами частой зевоты могут стать различные нарушения в организме, вплоть до серьёзных заболеваний.

Зевающая девушка
Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зевающая девушка

Как рассказала эксперт, чаще всего причина зевоты в синдроме хронической усталости, которая появляется, если человек часто перерабатывает и мало отдыхает.

Ещё частая зевота может свидетельствовать о тревожном расстройстве и депрессии, а также о синдроме обструктивного апноэ сна.

Зевота может указывать и на серьёзные патологии.

"Зевота встречается и при сахарном диабете. Это происходит из-за того, что глюкоза не усваивается, а организму не хватает энергии", — заявила эксперт.

Как сообщает сайт Москва 24, терапевт особо подчеркнула, что при возникновении беспричинной зевоты в совокупности с невозможностью поднять руку, перекошенным уголком рта или непонятной речью, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. При таких симптомах у человека присутствуют признаки начинающегося инсульта.

 

Уточнения

Зево́та — рефлекс продолжительностью 4—7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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