Какие заболевания может скрывать частая зевота

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что причинами частой зевоты могут стать различные нарушения в организме, вплоть до серьёзных заболеваний.
Как рассказала эксперт, чаще всего причина зевоты в синдроме хронической усталости, которая появляется, если человек часто перерабатывает и мало отдыхает.
Ещё частая зевота может свидетельствовать о тревожном расстройстве и депрессии, а также о синдроме обструктивного апноэ сна.
Зевота может указывать и на серьёзные патологии.
"Зевота встречается и при сахарном диабете. Это происходит из-за того, что глюкоза не усваивается, а организму не хватает энергии", — заявила эксперт.
Как сообщает сайт Москва 24, терапевт особо подчеркнула, что при возникновении беспричинной зевоты в совокупности с невозможностью поднять руку, перекошенным уголком рта или непонятной речью, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. При таких симптомах у человека присутствуют признаки начинающегося инсульта.
Зево́та — рефлекс продолжительностью 4—7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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