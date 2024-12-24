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Учёные создали препарат, который может быстро устранять симптомы мигрени

1:20
Здоровье

Американские учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили соединение, способное эффективно устранять головную боль при мигрени. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neurology.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Исследователи изучили препарат атогепант, который выступает в роли антагониста рецептора пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP).

Клинические эксперименты показали, что добровольцы, принимавшие препарат, реже испытывали приступы мигрени на первый день по сравнению с участниками, получавшими плацебо.

В экспериментальной группе также отмечалось снижение количества эпизодов мигрени в неделю на протяжении четырёх недель исследования.

После учёта других факторов, которые могли повлиять на частоту возникновения мигрени, учёные установили, что у людей, принимавших препарат, вероятность развития мигрени была на 61% ниже в первом исследовании, на 47% ниже во втором исследовании и на 37% ниже в третьем исследовании.

Кроме того, у участников, принимавших атогепант, наблюдалось улучшение показателей влияния мигрени на их повседневную активность и общее качество жизни по сравнению с группой плацебо.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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