Учёные создали препарат, который может быстро устранять симптомы мигрени

Американские учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили соединение, способное эффективно устранять головную боль при мигрени. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neurology.
Исследователи изучили препарат атогепант, который выступает в роли антагониста рецептора пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP).
Клинические эксперименты показали, что добровольцы, принимавшие препарат, реже испытывали приступы мигрени на первый день по сравнению с участниками, получавшими плацебо.
В экспериментальной группе также отмечалось снижение количества эпизодов мигрени в неделю на протяжении четырёх недель исследования.
После учёта других факторов, которые могли повлиять на частоту возникновения мигрени, учёные установили, что у людей, принимавших препарат, вероятность развития мигрени была на 61% ниже в первом исследовании, на 47% ниже во втором исследовании и на 37% ниже в третьем исследовании.
Кроме того, у участников, принимавших атогепант, наблюдалось улучшение показателей влияния мигрени на их повседневную активность и общее качество жизни по сравнению с группой плацебо.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
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