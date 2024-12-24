Учёные выяснили, почему возникает синдром жёлтых ногтей

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Израильские учёные из Медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве установили генетические причины возникновения синдрома жёлтых ногтей (СЖН). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

СЖН — редкое заболевание, проявляющееся пожелтением ногтей, лимфостазом (скоплением лимфы в межклеточном пространстве) и хроническими поражениями лёгких. Причины синдрома до сих пор остаются во многом неизвестными.

Средний возраст начала проявления симптомов у пациентов с СЖН составил 12 лет. Наиболее часто встречающимися симптомами оказались жёлтые ногти и заболевания лёгких.

В рамках исследования учёные проанализировали данные секвенирования следующего поколения у носителей СЖН для выявления и изучения генетических вариантов.

Анализ генетического секвенирования, а также исследования экспрессии генов и белков у пациентов с синдромом жёлтых ногтей показал, что нарушения в пути планарной клеточной полярности играют ключевую роль в происхождении и развитии СЖН.

Учёные определили ген CELSR1 как основного кандидата, связанного с возникновением заболевания.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

