Учёные научились прогнозировать по анализам кала болезни сердца

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Монаша обнаружили связь между наличием определённых белков в фекалиях и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut Microbes (GM).

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В рамках исследования учёные проанализировали образцы кала от 63 здоровых добровольцев из Мельбурна и Шеппартона, а также от 27 пациентов с сердечной недостаточностью. Они выявили белки, присутствующие в кишечной микробиоте каждого участника, и сопоставили их с данными более чем 34 тысяч образцов фекалий, взятых у здоровых людей.

Для анализа использовались масс-спектрометр — специализированное лабораторное оборудование, а также метод метапротеомики, позволяющий изучать белковый состав как человеческих, так и микробных клеток.

Доктор Франсин Маркес, профессор Школы биологических наук Монаша, отметила, что хотя ДНК часто секвенируют для анализа микроорганизмов, в данном исследовании учёные впервые сосредоточились на изучении белков в образцах фекалий.

Долгосрочные наблюдения за участниками, продолжавшиеся 15-20 лет, показали, что наличие определённых "рисковых" белков в кишечнике может указывать на повышенный риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта в будущем.

Учёные подчеркнули, что этот метод может стать доступным и удобным способом оценки состояния сердечно-сосудистой системы, предлагая малоинвазивную альтернативу традиционным диагностическим процедурам.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.



Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

