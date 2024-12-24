Учёные обнаружили растение, которое поможет в борьбе с псориазом

Учёные из Южно-Китайского ботанического сада (SCBG) при Китайской академии наук выяснили, что экстракт листьев растения Cajanus cajan (голубиный горох) способен уменьшать проявления псориаза. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Ethnopharmacology (JЁРС).
Псориаз — это хроническое заболевание кожи с рецидивами, которое поражает около 125 миллионов человек по всему миру. Оно проявляется в виде красных утолщённых участков кожи с шелушащимися чешуйками. Причинами возникновения псориаза могут быть стресс, инфекции или сбои в работе иммунной системы.
Исследование показало, что экстракт листьев голубиного гороха (C. cajan) — растения, применяемого в традиционной медицине Египта, Африки и Азии для лечения воспалений и кожных болезней, может эффективно смягчать симптомы псориаза.
В ходе лабораторных экспериментов учёные выделили из экстракта растения активные вещества, такие как каджанинстилбен, лонгистилин A и C, и проверили их действие на мышах с псориазом. Эти компоненты голубиного гороха значительно снижали проявления заболевания, включая воспаление и раздражение кожи.
Использование методов транскриптомики и протеомики позволило установить, что экстракт уменьшает концентрацию воспалительных молекул — цитокинов и хемокинов, а также активирует рецептор арилгидрокарбона (AhR), что способствует снижению воспалительных процессов.
Учёные отметили, что дальнейшее изучение этого растения может стать важным этапом в создании натуральных препаратов для лечения псориаза наружным способом.
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.
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