Учёные обнаружили растение, которое поможет в борьбе с псориазом

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Южно-Китайского ботанического сада (SCBG) при Китайской академии наук выяснили, что экстракт листьев растения Cajanus cajan (голубиный горох) способен уменьшать проявления псориаза. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Ethnopharmacology (JЁРС).

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

Псориаз — это хроническое заболевание кожи с рецидивами, которое поражает около 125 миллионов человек по всему миру. Оно проявляется в виде красных утолщённых участков кожи с шелушащимися чешуйками. Причинами возникновения псориаза могут быть стресс, инфекции или сбои в работе иммунной системы.

Исследование показало, что экстракт листьев голубиного гороха (C. cajan) — растения, применяемого в традиционной медицине Египта, Африки и Азии для лечения воспалений и кожных болезней, может эффективно смягчать симптомы псориаза.

В ходе лабораторных экспериментов учёные выделили из экстракта растения активные вещества, такие как каджанинстилбен, лонгистилин A и C, и проверили их действие на мышах с псориазом. Эти компоненты голубиного гороха значительно снижали проявления заболевания, включая воспаление и раздражение кожи.

Использование методов транскриптомики и протеомики позволило установить, что экстракт уменьшает концентрацию воспалительных молекул — цитокинов и хемокинов, а также активирует рецептор арилгидрокарбона (AhR), что способствует снижению воспалительных процессов.

Учёные отметили, что дальнейшее изучение этого растения может стать важным этапом в создании натуральных препаратов для лечения псориаза наружным способом.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

