В начальной стадии тестирования российской вакцины против рака участие примут 50 человек

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В начальной стадии клинических испытаний российской вакцины против рака под названием "ЭнтероМикс" участие примут 50 пациентов с онкологическими заболеваниями. По информации Mash, на участие поступило свыше шести тысяч заявок, однако приём заявок на данный момент уже завершён.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена сообщили, что комиссия приступила к отбору участников. Приоритет будет отдан пациентам, прошедшим курс лечения (химиолучевую терапию, операции) и обладающим достаточным иммунитетом для участия в эксперименте. Первая фаза программы продлится до конца 2025 года. Участники будут находиться под постоянным наблюдением для оценки безопасности вакцины и определения оптимальной дозировки.

На следующем этапе планируется увеличить число участников, чтобы исследовать влияние вакцины на различные типы раковых заболеваний. На финальной стадии испытаний препарат будет сочетаться с другими методами терапии. Mash отмечает, что ожидать появления универсального средства от рака в ближайшем будущем не стоит, поскольку завершение испытаний вакцины займёт не менее девяти лет.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

