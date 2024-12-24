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В начальной стадии тестирования российской вакцины против рака участие примут 50 человек  

1:21
Здоровье

В начальной стадии клинических испытаний российской вакцины против рака под названием "ЭнтероМикс" участие примут 50 пациентов с онкологическими заболеваниями. По информации Mash, на участие поступило свыше шести тысяч заявок, однако приём заявок на данный момент уже завершён.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена сообщили, что комиссия приступила к отбору участников. Приоритет будет отдан пациентам, прошедшим курс лечения (химиолучевую терапию, операции) и обладающим достаточным иммунитетом для участия в эксперименте. Первая фаза программы продлится до конца 2025 года. Участники будут находиться под постоянным наблюдением для оценки безопасности вакцины и определения оптимальной дозировки.

На следующем этапе планируется увеличить число участников, чтобы исследовать влияние вакцины на различные типы раковых заболеваний. На финальной стадии испытаний препарат будет сочетаться с другими методами терапии. Mash отмечает, что ожидать появления универсального средства от рака в ближайшем будущем не стоит, поскольку завершение испытаний вакцины займёт не менее девяти лет.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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