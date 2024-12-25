Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кортизол — это гормон, который вырабатывают надпочечники. В стрессовых ситуациях его уровень значительно возрастает, что негативно сказывается как на самочувствии, так и на внешнем облике.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik врач

Повышенный кортизол может стать причиной внезапного набора веса без видимых причин. Диетолог Светлана Кашицкая поделилась своими рекомендациями о том, как снизить уровень этого "вредного" гормона.

По её словам, необходимо увеличить потребление углеводов. Этот совет может показаться необычным, но исследования показали, что люди с высоким уровнем кортизола успешно теряли лишние килограммы, если на завтрак употребляли продукты с низким содержанием сложных углеводов, на обед — с умеренным, а на ужин — с высоким. При этом речь идет не о сладостях, фастфуде и выпечке, а о цельнозерновых кашах и фруктах, уточнила Светлана Кашицкая.

Также стоит отметить, что уровень кортизола может существенно снизиться при исключении кофеина из рациона. Стресс — это процесс, который трудно контролировать, и употребление кофе не только не способствует улучшению состояния, но может, напротив, усугублять симптомы тревоги.

Светлана Кашицкая рекомендует включить в своё питание продукты, богатые витаминами В и С, а также омега-3 жирные кислоты, сообщает издание "Беларусь сегодня".

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

