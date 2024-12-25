Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На кукурузном поле в Польше нашли древнего морского хищника
Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов
Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица
Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего
Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела
Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку
Экономия топлива зимой: как простые шаги могут сократить расходы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году

Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола

1:28
Здоровье

Кортизол — это гормон, который вырабатывают надпочечники. В стрессовых ситуациях его уровень значительно возрастает, что негативно сказывается как на самочувствии, так и на внешнем облике.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Повышенный кортизол может стать причиной внезапного набора веса без видимых причин. Диетолог Светлана Кашицкая поделилась своими рекомендациями о том, как снизить уровень этого "вредного" гормона.

По её словам, необходимо увеличить потребление углеводов. Этот совет может показаться необычным, но исследования показали, что люди с высоким уровнем кортизола успешно теряли лишние килограммы, если на завтрак употребляли продукты с низким содержанием сложных углеводов, на обед — с умеренным, а на ужин — с высоким. При этом речь идет не о сладостях, фастфуде и выпечке, а о цельнозерновых кашах и фруктах, уточнила Светлана Кашицкая.

Также стоит отметить, что уровень кортизола может существенно снизиться при исключении кофеина из рациона. Стресс — это процесс, который трудно контролировать, и употребление кофе не только не способствует улучшению состояния, но может, напротив, усугублять симптомы тревоги.

Светлана Кашицкая рекомендует включить в своё питание продукты, богатые витаминами В и С, а также омега-3 жирные кислоты, сообщает издание "Беларусь сегодня".

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Последние материалы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент
10 страшных катастроф, ставших частью космической истории
Зачем дачники собирают чесночную шелуху зимой?
Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время
На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства
Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна
Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей
Туристический бум в Японии — показатели растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.