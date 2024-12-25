Сколько цитрусовых нужно съедать в день для укрепления иммунитета?

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цитрусовые фрукты часто ассоциируются с укреплением иммунной системы, и в этом есть правда. Лимоны, апельсины, мандарины и другие плоды, богатые витамином С, действительно способствуют улучшению здоровья. Однако в каком количестве следует употреблять цитрусы, чтобы иммунитет становился еще более устойчивым?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Все фрукты играют важную роль в поддержании иммунной защиты организма. Как отмечает дерматовенеролог Александра Филева, цитрусовые особенным образом влияют на этот процесс, поскольку содержат около 70 мг витамина С — это почти 70% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого. В зимний период особенно важно включать в рацион апельсины, мандарины и лимоны.

Мякоть цитрусовых богата клетчаткой, которая способна положительно влиять на процессы пищеварения и поддерживать здоровую микробиоту кишечника.

Однако врач предостерегает от чрезмерного увлечения этими фруктами, несмотря на их пользу. Чрезмерное потребление кислых продуктов может негативно сказаться на слизистой оболочке желудка, а в кишечнике это может привести к брожению. Также увеличивается риск возникновения аллергических реакций, даже у людей, обычно не подверженных аллергиям.

Для поддержания иммунной системы достаточно употреблять 1-2 средних плода в день (300–400 г). Детям рекомендуется меньшее количество — около 100-200 г, если они нормально воспринимают такие фрукты.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.



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