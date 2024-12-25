Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На кукурузном поле в Польше нашли древнего морского хищника
Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов
Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица
Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего
Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела
Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку
Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола
Экономия топлива зимой: как простые шаги могут сократить расходы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями

Сколько цитрусовых нужно съедать в день для укрепления иммунитета?

1:37
Здоровье

Цитрусовые фрукты часто ассоциируются с укреплением иммунной системы, и в этом есть правда. Лимоны, апельсины, мандарины и другие плоды, богатые витамином С, действительно способствуют улучшению здоровья. Однако в каком количестве следует употреблять цитрусы, чтобы иммунитет становился еще более устойчивым?

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Все фрукты играют важную роль в поддержании иммунной защиты организма. Как отмечает дерматовенеролог Александра Филева, цитрусовые особенным образом влияют на этот процесс, поскольку содержат около 70 мг витамина С — это почти 70% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого. В зимний период особенно важно включать в рацион апельсины, мандарины и лимоны.

Мякоть цитрусовых богата клетчаткой, которая способна положительно влиять на процессы пищеварения и поддерживать здоровую микробиоту кишечника. 

Однако врач предостерегает от чрезмерного увлечения этими фруктами, несмотря на их пользу. Чрезмерное потребление кислых продуктов может негативно сказаться на слизистой оболочке желудка, а в кишечнике это может привести к брожению. Также увеличивается риск возникновения аллергических реакций, даже у людей, обычно не подверженных аллергиям.

Для поддержания иммунной системы достаточно употреблять 1-2 средних плода в день (300–400 г). Детям рекомендуется меньшее количество — около 100-200 г, если они нормально воспринимают такие фрукты.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. ии отсутствуют.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Секреты использования соды, о которых вы не знали Аудио 
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Последние материалы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент
10 страшных катастроф, ставших частью космической истории
Зачем дачники собирают чесночную шелуху зимой?
Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время
На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства
Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна
Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей
Туристический бум в Японии — показатели растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.