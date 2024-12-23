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Челюсть из ноги: российские хирурги снова удивили

0:52
Здоровье

В Красноярске хирурги сделали пациентке челюсть из берцовой кости ее ноги.

Операция по извлечению осколка из сердца
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция по извлечению осколка из сердца

Ранее женщине удалили доброкачественную опухоль вместе с куском скелета, формирующего подбородок. Из-за этого пациентка страдала, не могла есть твердую пищу.

Ее также беспокоил неэстетический вид и нарушение речи. Тогда врачи придумали, как помочь пациентке. Они подготовили 3D-модель челюсти, и по ее размерам сформировали трансплантат из малоберцовой кости.

"Эту кость выбрали, так как имеет толстый слой, в который можно будет установить имплантаты для протезирования зубов, — цитирует заведующего микрохирургическим отделением краевой больницы Вадима Кеосьян KP. RU.

Операция прошла успешно. Женщину уже выписали из больницы.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — «рука» и ἔργον — «действие, работа») — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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