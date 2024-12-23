Челюсть из ноги: российские хирурги снова удивили

В Красноярске хирурги сделали пациентке челюсть из берцовой кости ее ноги.
Ранее женщине удалили доброкачественную опухоль вместе с куском скелета, формирующего подбородок. Из-за этого пациентка страдала, не могла есть твердую пищу.
Ее также беспокоил неэстетический вид и нарушение речи. Тогда врачи придумали, как помочь пациентке. Они подготовили 3D-модель челюсти, и по ее размерам сформировали трансплантат из малоберцовой кости.
"Эту кость выбрали, так как имеет толстый слой, в который можно будет установить имплантаты для протезирования зубов, — цитирует заведующего микрохирургическим отделением краевой больницы Вадима Кеосьян KP. RU.
Операция прошла успешно. Женщину уже выписали из больницы.
Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — «рука» и ἔργον — «действие, работа») — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.
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