Челюсть из ноги: российские хирурги снова удивили

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Красноярске хирурги сделали пациентке челюсть из берцовой кости ее ноги.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Операция по извлечению осколка из сердца

Ранее женщине удалили доброкачественную опухоль вместе с куском скелета, формирующего подбородок. Из-за этого пациентка страдала, не могла есть твердую пищу.

Ее также беспокоил неэстетический вид и нарушение речи. Тогда врачи придумали, как помочь пациентке. Они подготовили 3D-модель челюсти, и по ее размерам сформировали трансплантат из малоберцовой кости.

"Эту кость выбрали, так как имеет толстый слой, в который можно будет установить имплантаты для протезирования зубов, — цитирует заведующего микрохирургическим отделением краевой больницы Вадима Кеосьян KP. RU.

Операция прошла успешно. Женщину уже выписали из больницы.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — «рука» и ἔργον — «действие, работа») — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

