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Диета, которая идеально подойдёт россиянам

1:45
Здоровье

Скандинавская диета идеально подходит россиянам: мнение эндокринолога

Скандинавская система питания — это сбалансированный рацион, который может стать оптимальным выбором для большинства жителей России. Об этом рассказал эндокринолог Алексей Поляков.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Средиземноморская диета

Простые и доступные продукты

Диета основывается на продуктах, которые привычны для российского рынка. По словам доктора, основу рациона составляют дикая рыба, мясо животных свободного выпаса, ферментированные овощи и ягоды. Все эти продукты легко найти или заменить аналогами местного производства.

"Скандинавская диета учитывает климатические и сезонные особенности, поэтому её принципы хорошо ложатся на традиционный рацион россиян", — отметил Поляков.

Что может быть сложным

Однако в этой системе есть и необычные ингредиенты. Например, масло канолы — сорт рапсового масла, популярный в странах Скандинавии. По словам врача, заменить его можно на льняное или конопляное масло, которые содержат аналогичные полезные вещества и легче доступны в России.

Когда нужно быть осторожным

Эндокринолог предупреждает: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта самостоятельно изменять рацион, даже в рамках диеты, не стоит. В таких случаях важно проконсультироваться с диетологом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Итог

Скандинавская диета — это сбалансированный и доступный способ питания, который учитывает климатические и продуктовые реалии России. Однако важным остаётся индивидуальный подход, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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