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Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц

1:41
Здоровье

Многопрофильная команда исследователей из Китая и США сделала важное открытие: литохолевая кислота (LCA), вырабатываемая в нашем кишечнике, может замедлять старение мышц у мышей, находящихся на ограничительной диете. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Ранее было известно, что низкокалорийная диета полезна для здоровья и может даже увеличивать продолжительность жизни у некоторых животных. Однако проверить этот эффект на людях сложно из-за их длительной жизни. Поэтому учёные сосредоточились на поиске способов замедления старения на молекулярном уровне.

Они обратили внимание на литохолевую кислоту (LCA), желчную кислоту, которую производят бактерии в кишечнике.  Хотя LCA может быть токсичной в больших дозах, исследования показали, что в малых количествах она может оказывать положительное влияние. У мышей, получавших LCA, увеличилось производство белка AMPK, который замедляет атрофию мышц.

Исследователи обнаружили сотни метаболитов, изменяющих свой уровень в кишечнике мышей при низкокалорийной диете. Вводя эти метаболиты в клетки мышей, они установили, что LCA активирует важные механизмы, связанные с улучшением здоровья, хотя и не влияет на продолжительность жизни животных.

Учёные продолжают изучение того, как LCA активирует AMPK - фермент, регулирующий энергетический баланс клетки. Они надеются, что это поможет найти способы поддержания здоровья человека с помощью LCA или других метаболитов.

Уточнения

Метаболи́ты (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) — продукты метаболизма каких-либо соединений.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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