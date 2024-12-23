Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц

Многопрофильная команда исследователей из Китая и США сделала важное открытие: литохолевая кислота (LCA), вырабатываемая в нашем кишечнике, может замедлять старение мышц у мышей, находящихся на ограничительной диете. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.
Ранее было известно, что низкокалорийная диета полезна для здоровья и может даже увеличивать продолжительность жизни у некоторых животных. Однако проверить этот эффект на людях сложно из-за их длительной жизни. Поэтому учёные сосредоточились на поиске способов замедления старения на молекулярном уровне.
Они обратили внимание на литохолевую кислоту (LCA), желчную кислоту, которую производят бактерии в кишечнике. Хотя LCA может быть токсичной в больших дозах, исследования показали, что в малых количествах она может оказывать положительное влияние. У мышей, получавших LCA, увеличилось производство белка AMPK, который замедляет атрофию мышц.
Исследователи обнаружили сотни метаболитов, изменяющих свой уровень в кишечнике мышей при низкокалорийной диете. Вводя эти метаболиты в клетки мышей, они установили, что LCA активирует важные механизмы, связанные с улучшением здоровья, хотя и не влияет на продолжительность жизни животных.
Учёные продолжают изучение того, как LCA активирует AMPK - фермент, регулирующий энергетический баланс клетки. Они надеются, что это поможет найти способы поддержания здоровья человека с помощью LCA или других метаболитов.
Метаболи́ты (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) — продукты метаболизма каких-либо соединений.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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