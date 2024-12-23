Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многопрофильная команда исследователей из Китая и США сделала важное открытие: литохолевая кислота (LCA), вырабатываемая в нашем кишечнике, может замедлять старение мышц у мышей, находящихся на ограничительной диете. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Ранее было известно, что низкокалорийная диета полезна для здоровья и может даже увеличивать продолжительность жизни у некоторых животных. Однако проверить этот эффект на людях сложно из-за их длительной жизни. Поэтому учёные сосредоточились на поиске способов замедления старения на молекулярном уровне.

Они обратили внимание на литохолевую кислоту (LCA), желчную кислоту, которую производят бактерии в кишечнике. Хотя LCA может быть токсичной в больших дозах, исследования показали, что в малых количествах она может оказывать положительное влияние. У мышей, получавших LCA, увеличилось производство белка AMPK, который замедляет атрофию мышц.

Исследователи обнаружили сотни метаболитов, изменяющих свой уровень в кишечнике мышей при низкокалорийной диете. Вводя эти метаболиты в клетки мышей, они установили, что LCA активирует важные механизмы, связанные с улучшением здоровья, хотя и не влияет на продолжительность жизни животных.

Учёные продолжают изучение того, как LCA активирует AMPK - фермент, регулирующий энергетический баланс клетки. Они надеются, что это поможет найти способы поддержания здоровья человека с помощью LCA или других метаболитов.

Уточнения

Метаболи́ты (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) — продукты метаболизма каких-либо соединений.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

