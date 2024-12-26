Как спасти кожу зимой: избегайте этих ошибок

Зимой наша кожа становится особенно уязвимой: холодный воздух сушит, батареи дома добавляют дискомфорт, а привычки вроде горячего душа усугубляют проблему. Какие же ошибки чаще всего допускают в зимнем уходе за кожей, и как их избежать?
Часто кажется, что чем интенсивнее мы очищаем кожу, тем лучше она выглядит. Однако чрезмерное очищение нарушает естественный защитный барьер, что приводит к сухости и раздражению. Даже жирная кожа может отреагировать избыточной выработкой себума, что делает её блестящей.
Как избежать ошибки:
Выбирайте мягкие очищающие средства. В их составе должны быть указаны нежные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Чем меньше агрессивных компонентов, тем лучше для кожи.
Зимой универсальные кремы и уходы для всех типов кожи редко справляются с задачей. Если не учитывать индивидуальные особенности кожи, можно столкнуться с сухостью или высыпаниями.
Как избежать ошибки:
Определите тип своей кожи. Умойтесь мягким средством, а через 1-2 часа оцените состояние кожи: жирный блеск, сухость или комфорт подскажут вам, что использовать.
Многие забывают о солнцезащитных кремах зимой. Но ультрафиолет проникает сквозь облака и окна, вызывая фотостарение и пигментацию.
Как избежать ошибки:
Используйте средства с SPF 30 и выше, обязательно проверяйте наличие защиты от UVA-лучей (обозначается как broad-spectrum или PA+++).
Зимой кожа страдает от температурных контрастов: мороз на улице и сухость воздуха дома. Горячий душ разрушает защитный барьер ещё сильнее.
Как избежать ошибки:
Зимой простого очищения, крема и SPF может быть недостаточно. Кожа нуждается в дополнительной поддержке, чтобы справиться с сухостью и обезвоживанием.
Как избежать ошибки:
Добавьте в уход средства с компонентами, восстанавливающими кожу: гиалуроновую кислоту, пантенол, аллантоин или масла для губ (ши, жожоба, ланолин).
Пантенол - органический спирт, лекарственное средство, провитамин B5 (один из витаминов группы В), производное пантотеновой кислоты.
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