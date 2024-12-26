Как спасти кожу зимой: избегайте этих ошибок

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ошибки в уходе за кожей зимой: как сохранить её здоровье

Зимой наша кожа становится особенно уязвимой: холодный воздух сушит, батареи дома добавляют дискомфорт, а привычки вроде горячего душа усугубляют проблему. Какие же ошибки чаще всего допускают в зимнем уходе за кожей, и как их избежать?

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Очищение до "скрипа"

Часто кажется, что чем интенсивнее мы очищаем кожу, тем лучше она выглядит. Однако чрезмерное очищение нарушает естественный защитный барьер, что приводит к сухости и раздражению. Даже жирная кожа может отреагировать избыточной выработкой себума, что делает её блестящей.

Как избежать ошибки:

Выбирайте мягкие очищающие средства. В их составе должны быть указаны нежные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Чем меньше агрессивных компонентов, тем лучше для кожи.

Универсальные средства

Зимой универсальные кремы и уходы для всех типов кожи редко справляются с задачей. Если не учитывать индивидуальные особенности кожи, можно столкнуться с сухостью или высыпаниями.

Как избежать ошибки:

Определите тип своей кожи. Умойтесь мягким средством, а через 1-2 часа оцените состояние кожи: жирный блеск, сухость или комфорт подскажут вам, что использовать.

Отказ от SPF

Многие забывают о солнцезащитных кремах зимой. Но ультрафиолет проникает сквозь облака и окна, вызывая фотостарение и пигментацию.

Как избежать ошибки:

Используйте средства с SPF 30 и выше, обязательно проверяйте наличие защиты от UVA-лучей (обозначается как broad-spectrum или PA+++).

Горячий душ и сухой воздух

Зимой кожа страдает от температурных контрастов: мороз на улице и сухость воздуха дома. Горячий душ разрушает защитный барьер ещё сильнее.

Как избежать ошибки:



Установите дома увлажнитель воздуха.

Замените лёгкий крем на более плотный, с эмолентами.

Принимайте душ под тёплой водой, используя масло вместо геля.

Только базовый уход

Зимой простого очищения, крема и SPF может быть недостаточно. Кожа нуждается в дополнительной поддержке, чтобы справиться с сухостью и обезвоживанием.

Как избежать ошибки:

Добавьте в уход средства с компонентами, восстанавливающими кожу: гиалуроновую кислоту, пантенол, аллантоин или масла для губ (ши, жожоба, ланолин).

Уточнения

Пантенол - органический спирт, лекарственное средство, провитамин B5 (один из витаминов группы В), производное пантотеновой кислоты.

