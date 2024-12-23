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Диетолог выделила три фактора, способствующих набору веса в зимний период.

2:06
Здоровье

Зимой рацион питания россиян становится менее сбалансированным: появляется сильная тяга к углеводной пище. Однако каковы причины этого явления и что именно требуется организму?

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

В интервью для "Радио 1" врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова отметила, что в крупных городах воздействие зимнего периода на состояние людей ощущается сильнее.

Эксперт пояснила, что поскольку большая часть населения проживает в условиях недостатка солнечного света, холода и высокой заболеваемости инфекционными болезнями, именно эти факторы провоцируют особое пищевое поведение. Она добавила, что зимой возникает постоянное стремление к повышению тонуса, поэтому россияне якобы компенсируют это потреблением кофе и сладостей, что, в свою очередь, приводит к набору веса.

По её мнению, повышенная заболеваемость инфекциями также сказывается на питании, вызывая желание употреблять большое количество цитрусовых, которые, однако, содержат значительное количество калорий.

Она посоветовала, что хотя и необходимо поддерживать организм витаминами, делать это следует умеренно, включая их в рацион в небольших количествах. В качестве примера она привела мандарины, уточнив, что не стоит съедать за один раз полкилограмма, достаточно пары штук.

Диетолог также подчеркнула, что стремление согреться в холодное время года стимулирует потребление жирной пищи.

Дианова привела примеры такой пищи, упомянув, что появляется желание съесть что-нибудь горячее и жирное, например, неправильно приготовленные лагман или харчо.

Специалист заключила, что зимой важно обеспечить организму определённую гибкость в питании, но при этом необходимо следить за количеством потребляемых калорий, включая в рацион полезные продукты, такие как квашеная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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