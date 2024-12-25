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Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть

1:33
Здоровье

В последние годы здоровый образ жизни стал особенно популярным, и социальные сети играют ключевую роль в распространении новых трендов в этой области. Однако не все тренды приносят пользу, как кажется на первый взгляд. Виктория Бриус, популярный лайфстайл-блогер с аудиторией более 3 миллионов подписчиков, поделилась с Maire Claire шестью устаревшими тенденциями в здоровом образе жизни.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест
  1. Подсчёт калорий: Это популярный способ контроля рациона, но он может вызывать стресс и беспокойство, а также не учитывает качество пищи.
  2. Отказ от жиров: Жиры важны для здоровья, их недостаток может привести к дефициту витаминов и минералов.
  3. Отказ от коровьего молока: Молоко — ценный источник кальция, белка и витамина D, его исключение может вызвать дефицит этих веществ.
  4. Кето-диета: Хотя она может помочь сбросить вес, она также сопровождается неприятными побочными эффектами и долгосрочные последствия её влияния на здоровье пока не изучены.
  5. Деление продуктов на «полезные» и «вредные»: Не все продукты, считающиеся «вредными», действительно плохи для здоровья. Важно учитывать баланс и разнообразие в рационе.
  6. Занятия спортом только в зале: Для поддержания общей физической формы не обязательно посещать спортзал. Домашние тренировки также эффективны при наличии мотивации.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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