Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы здоровый образ жизни стал особенно популярным, и социальные сети играют ключевую роль в распространении новых трендов в этой области. Однако не все тренды приносят пользу, как кажется на первый взгляд. Виктория Бриус, популярный лайфстайл-блогер с аудиторией более 3 миллионов подписчиков, поделилась с Maire Claire шестью устаревшими тенденциями в здоровом образе жизни.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Подсчёт калорий: Это популярный способ контроля рациона, но он может вызывать стресс и беспокойство, а также не учитывает качество пищи. Отказ от жиров: Жиры важны для здоровья, их недостаток может привести к дефициту витаминов и минералов. Отказ от коровьего молока: Молоко — ценный источник кальция, белка и витамина D, его исключение может вызвать дефицит этих веществ. Кето-диета: Хотя она может помочь сбросить вес, она также сопровождается неприятными побочными эффектами и долгосрочные последствия её влияния на здоровье пока не изучены. Деление продуктов на «полезные» и «вредные»: Не все продукты, считающиеся «вредными», действительно плохи для здоровья. Важно учитывать баланс и разнообразие в рационе. Занятия спортом только в зале: Для поддержания общей физической формы не обязательно посещать спортзал. Домашние тренировки также эффективны при наличии мотивации.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



