Замедление разрушения суставов без синтетических препаратов

Проблемы с суставами затрагивают людей всех возрастов и профессий. Скованность, боль, дискомфорт при движении — эти симптомы мешают вести активный образ жизни. Но замедлить разрушение суставов возможно, причём без использования синтетических препаратов и их побочных эффектов.
Авокадо и соя - продукты, которые могут стать важным элементом в борьбе за здоровье суставов. Всё благодаря содержащимся в них неомыляемым соединениям: фитостеролам, β-ситостерину, кампестеролу и стигмастеролу. Эти вещества обладают противовоспалительными, обезболивающими и антиоксидантными свойствами.
Неомыляемые соединения авокадо и сои действуют по нескольким направлениям:
Таким образом, авокадо и соя помогают замедлить разрушение хрящевой ткани, облегчая движение и уменьшая боль.
Эффективность неомыляемых соединений подтверждена научно:
Неомыляемые соединения не влияют на метаболизм других препаратов, поэтому они совместимы с любой терапией. При длительном применении эти вещества уменьшают потребность в НПВП более чем на 50%.
Использование продуктов с авокадо и соей — это естественный способ укрепить суставы, снять воспаление и вернуть подвижность без риска для здоровья.
Хрящ — один из видов соединительной ткани, отличается плотным, упругим межклеточным веществом, образующим вокруг клеток-хондроцитов и групп их особые оболочки, капсулы.
Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.