Замедление разрушения суставов без синтетических препаратов

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как замедлить разрушение суставов и сохранить подвижность

Проблемы с суставами затрагивают людей всех возрастов и профессий. Скованность, боль, дискомфорт при движении — эти симптомы мешают вести активный образ жизни. Но замедлить разрушение суставов возможно, причём без использования синтетических препаратов и их побочных эффектов.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Неожиданные помощники для суставов

Авокадо и соя - продукты, которые могут стать важным элементом в борьбе за здоровье суставов. Всё благодаря содержащимся в них неомыляемым соединениям: фитостеролам, β-ситостерину, кампестеролу и стигмастеролу. Эти вещества обладают противовоспалительными, обезболивающими и антиоксидантными свойствами.

Как это работает

Неомыляемые соединения авокадо и сои действуют по нескольким направлениям:

Снижение воспаления . Они уменьшают воспалительные процессы в суставах, снижая выработку провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) и простагландина Е2. Это помогает уменьшить неприятные ощущения в суставах.

. Они уменьшают воспалительные процессы в суставах, снижая выработку провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) и простагландина Е2. Это помогает уменьшить неприятные ощущения в суставах. Восстановление хряща. Эти вещества стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, что способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению подвижности суставов.

Таким образом, авокадо и соя помогают замедлить разрушение хрящевой ткани, облегчая движение и уменьшая боль.

Клинические исследования

Эффективность неомыляемых соединений подтверждена научно:

Остеоартрит и остеоартроз . У пациентов с этими заболеваниями через 2,5 месяца лечения отмечалось общее улучшение самочувствия и снижение потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП). В некоторых случаях пациенты полностью отказались от их применения.

. У пациентов с этими заболеваниями через 2,5 месяца лечения отмечалось общее улучшение самочувствия и снижение потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП). В некоторых случаях пациенты полностью отказались от их применения. Суставная щель. Исследование, в котором участвовали 177 пациентов в возрасте от 50 до 80 лет, показало, что неомыляемые соединения могут замедлять сужение суставной щели у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава.

Преимущества терапии

Неомыляемые соединения не влияют на метаболизм других препаратов, поэтому они совместимы с любой терапией. При длительном применении эти вещества уменьшают потребность в НПВП более чем на 50%.

Использование продуктов с авокадо и соей — это естественный способ укрепить суставы, снять воспаление и вернуть подвижность без риска для здоровья.

Уточнения

Хрящ — один из видов соединительной ткани, отличается плотным, упругим межклеточным веществом, образующим вокруг клеток-хондроцитов и групп их особые оболочки, капсулы.

