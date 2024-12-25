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Замедление разрушения суставов без синтетических препаратов

2:43
Здоровье

Как замедлить разрушение суставов и сохранить подвижность

Проблемы с суставами затрагивают людей всех возрастов и профессий. Скованность, боль, дискомфорт при движении — эти симптомы мешают вести активный образ жизни. Но замедлить разрушение суставов возможно, причём без использования синтетических препаратов и их побочных эффектов.

Авокадо
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Неожиданные помощники для суставов

Авокадо и соя - продукты, которые могут стать важным элементом в борьбе за здоровье суставов. Всё благодаря содержащимся в них неомыляемым соединениям: фитостеролам, β-ситостерину, кампестеролу и стигмастеролу. Эти вещества обладают противовоспалительными, обезболивающими и антиоксидантными свойствами.

Как это работает

Неомыляемые соединения авокадо и сои действуют по нескольким направлениям:

  • Снижение воспаления. Они уменьшают воспалительные процессы в суставах, снижая выработку провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) и простагландина Е2. Это помогает уменьшить неприятные ощущения в суставах.

  • Восстановление хряща. Эти вещества стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, что способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению подвижности суставов.

Таким образом, авокадо и соя помогают замедлить разрушение хрящевой ткани, облегчая движение и уменьшая боль.

Клинические исследования

Эффективность неомыляемых соединений подтверждена научно:

  • Остеоартрит и остеоартроз. У пациентов с этими заболеваниями через 2,5 месяца лечения отмечалось общее улучшение самочувствия и снижение потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП). В некоторых случаях пациенты полностью отказались от их применения.

  • Суставная щель. Исследование, в котором участвовали 177 пациентов в возрасте от 50 до 80 лет, показало, что неомыляемые соединения могут замедлять сужение суставной щели у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава.

Преимущества терапии

Неомыляемые соединения не влияют на метаболизм других препаратов, поэтому они совместимы с любой терапией. При длительном применении эти вещества уменьшают потребность в НПВП более чем на 50%.

Использование продуктов с авокадо и соей — это естественный способ укрепить суставы, снять воспаление и вернуть подвижность без риска для здоровья.

Уточнения

Хрящ — один из видов соединительной ткани, отличается плотным, упругим межклеточным веществом, образующим вокруг клеток-хондроцитов и групп их особые оболочки, капсулы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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