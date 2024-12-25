Что нужно знать о свете гирлянд и сне

Гирлянды на ёлке создают праздничное настроение, но могут негативно сказаться на качестве сна. По мнению эксперта Исаака Риза, мигающие огоньки, особенно синего цвета, способны нарушить биологические ритмы и помешать полноценному ночному отдыху.
Синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает засыпать. Мигающие гирлянды "обманывают" мозг, заставляя его думать, что на улице все ещё день. Это мешает организму расслабиться и подготовиться ко сну.
"Чтобы дать мелатонину возможность вырабатываться, выключайте гирлянды минимум за два часа до сна", — советует Исаак Риз.
Если не хотите отказываться от праздничной иллюминации, попробуйте эти советы:
Новогодние праздники — время радости и уюта, но не забывайте о своём здоровье. Простые меры помогут наслаждаться праздничной атмосферой, не жертвуя качеством сна.
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
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