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Что нужно знать о свете гирлянд и сне

1:29
Здоровье

Новогодние гирлянды могут мешать сну: что нужно знать

Гирлянды на ёлке создают праздничное настроение, но могут негативно сказаться на качестве сна. По мнению эксперта Исаака Риза, мигающие огоньки, особенно синего цвета, способны нарушить биологические ритмы и помешать полноценному ночному отдыху.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодняя ёлка

Почему синий свет опасен

Синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает засыпать. Мигающие гирлянды "обманывают" мозг, заставляя его думать, что на улице все ещё день. Это мешает организму расслабиться и подготовиться ко сну.

"Чтобы дать мелатонину возможность вырабатываться, выключайте гирлянды минимум за два часа до сна", — советует Исаак Риз.

Как минимизировать вред от гирлянд

Если не хотите отказываться от праздничной иллюминации, попробуйте эти советы:

  • Используйте таймер. Таймер поможет автоматически выключать гирлянды в заданное время, чтобы вы не забыли об этом.

  • Выбирайте тёплые цвета. Гирлянды красного или тёплого белого цвета меньше влияют на сон. Хотя исследования о пользе красного света неоднозначны, он, по крайней мере, не так вреден, как синий.

Новогодние праздники — время радости и уюта, но не забывайте о своём здоровье. Простые меры помогут наслаждаться праздничной атмосферой, не жертвуя качеством сна.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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