Эти вещества спасут ваш мозг от старения

Вас посещает ощущение, что умственная активность заметно замедляется? Чтение книги требует повторного прочтения абзаца, потому что смысл ускользает. Простые вещи, как выбор правильного слова в разговоре или воспоминание, добавляли ли вы сахар в чай, превращаются в испытание?
Возрастные изменения мозга — естественный процесс, но это не значит, что нужно сдаваться. Качество жизни можно сохранить, а когнитивные функции — поддерживать на высоком уровне.
Уже к 30 годам начинаются первые изменения в работе мозга, хотя они почти незаметны благодаря его колоссальному потенциалу. С возрастом процессы замедляются, а к 50 годам проблемы с памятью, вниманием и скоростью мышления становятся ощутимее.
Однако привычки, такие как стресс, недосып, неправильное питание, вредные привычки и оксидативный стресс, могут значительно ускорить старение нейронов, что приводит к ухудшению когнитивных функций.
Хотя полностью остановить процесс невозможно, вы можете минимизировать его последствия, следуя простым рекомендациям:
Два главных компонента для поддержки когнитивных функций — фосфолипиды и антиоксиданты.
Исследования показывают, что приём фосфатидилсерина помогает улучшить когнитивные способности. Уже через шесть недель участники экспериментов отмечали повышение концентрации, улучшение памяти и увеличение скорости выполнения задач.
Сбалансированное питание, интеллектуальные нагрузки и поддержка организма полезными веществами способны надолго сохранить ваш мозг в "рабочем состоянии".
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