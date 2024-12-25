Эти вещества спасут ваш мозг от старения

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что делать, если мозг начинает "отставать"

Вас посещает ощущение, что умственная активность заметно замедляется? Чтение книги требует повторного прочтения абзаца, потому что смысл ускользает. Простые вещи, как выбор правильного слова в разговоре или воспоминание, добавляли ли вы сахар в чай, превращаются в испытание?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина

Возрастные изменения мозга — естественный процесс, но это не значит, что нужно сдаваться. Качество жизни можно сохранить, а когнитивные функции — поддерживать на высоком уровне.

Когда мозг начинает "стареть"

Уже к 30 годам начинаются первые изменения в работе мозга, хотя они почти незаметны благодаря его колоссальному потенциалу. С возрастом процессы замедляются, а к 50 годам проблемы с памятью, вниманием и скоростью мышления становятся ощутимее.

Однако привычки, такие как стресс, недосып, неправильное питание, вредные привычки и оксидативный стресс, могут значительно ускорить старение нейронов, что приводит к ухудшению когнитивных функций.

Как замедлить старение мозга

Хотя полностью остановить процесс невозможно, вы можете минимизировать его последствия, следуя простым рекомендациям:

Активный образ жизни . Уделяйте внимание физической активности, полноценному сну и отказу от вредных привычек. Даже ежедневные прогулки принесут пользу.

. Уделяйте внимание физической активности, полноценному сну и отказу от вредных привычек. Даже ежедневные прогулки принесут пользу. Интеллектуальные нагрузки . Решайте кроссворды, читайте книги, изучайте иностранные языки. Постоянное стимулирование мозга помогает сохранить его в тонусе.

. Решайте кроссворды, читайте книги, изучайте иностранные языки. Постоянное стимулирование мозга помогает сохранить его в тонусе. Сбалансированное питание. Включите в рацион продукты, богатые полезными веществами, и подумайте о приёме натуральных комплексов для питания мозга.

Фосфолипиды и антиоксиданты: что нужно вашему мозгу

Два главных компонента для поддержки когнитивных функций — фосфолипиды и антиоксиданты.

Фосфатидилсерин и фосфатидилхолин . Эти вещества обеспечивают целостность нейронов и влияют на память, внимание и скорость мышления.

и . Эти вещества обеспечивают целостность нейронов и влияют на память, внимание и скорость мышления. Коэнзим Q10. Этот мощный антиоксидант защищает клетки от старения и поддерживает выработку энергии.

Исследования показывают, что приём фосфатидилсерина помогает улучшить когнитивные способности. Уже через шесть недель участники экспериментов отмечали повышение концентрации, улучшение памяти и увеличение скорости выполнения задач.

Сбалансированное питание, интеллектуальные нагрузки и поддержка организма полезными веществами способны надолго сохранить ваш мозг в "рабочем состоянии".

Уточнения

Коэнзи́мы - органические природные соединения небелковой природы, необходимые для осуществления каталитического действия ферментов.

