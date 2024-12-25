Курсы валют, импортные медикаменты: почему в России продолжают дорожать услуги стоматологов

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К концу года стоимость стоматологических услуг в России увеличилась. Цены выросли в среднем на 15-20 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом в беседе с Ньюсинфо рассказал эксперт в медицинской сфере, стоматолог Алексей Антипенко.

Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоматолог осматривает рот пациента

Экономические факторы оказывают значительное влияние на рынок медицинских услуг, подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ключевая ставка и курс валют растут, что приводит к подорожанию импортных медикаментов, расходных материалов и оборудования. Дефицита таких товаров в стране нет, однако их стоимость значительно возросла из-за логистики и страховки рисков при доставке. Валютный курс и дорогие кредиты также влияют на стоимость услуг для пациентов.

Алексей Антипенко отметил, что необходимо развивать отечественные технологии.

Уже существует российская имплантационная система, но многие врачи предпочитают использовать проверенные временем методы. Что касается пломбировочных материалов, то здесь ситуация аналогична.

"Есть имплантационная система, но все-таки большинство врачей отдают предпочтение тому, на чем они работали много лет, в чем они уверены и на чем у них набита рука. Если мы говорим про пломбировочные материалы, здесь то же самое. Пока мы, в общем-то, находимся в начальных стадиях разработки пломбировочных материалов", — сказал Антипенко.

Стоматолог добавил, что материалы для лечения каналов в России есть, но тоже отечественным производителям нужно ещё пару-тройку лет для того, чтобы ситуацию поправить. То есть хотя отечественные материалы уже существуют, потребуется ещё несколько лет для их совершенствования, пояснил врач.

Для экономии на медицинских услугах рекомендуется проводить регулярную профилактику, посещать стоматолога, следить за гигиеной полости рта и не есть сладкое в перерывах между основными приёмами пищи, заключил стоматолог.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



