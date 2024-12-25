Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать погибшей в Париже российской модели раскрыла её последние слова
Вдова Грачевского отметила 40-летие: это лучше, чем 40 дней
Приготовьте блины, которые останутся нежными даже на завтра
Как правильно сочетать цвета в интерьере: советы профессионалов
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Вдова Валентина Юдашкина показала, как внуки отмечают Рождество в США
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка

Курсы валют, импортные медикаменты: почему в России продолжают дорожать услуги стоматологов

2:09
Здоровье

К концу года стоимость стоматологических услуг в России увеличилась. Цены выросли в среднем на 15-20 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом в беседе с Ньюсинфо рассказал эксперт в медицинской сфере, стоматолог Алексей Антипенко.

Стоматолог осматривает рот пациента
Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стоматолог осматривает рот пациента

Экономические факторы оказывают значительное влияние на рынок медицинских услуг, подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ключевая ставка и курс валют растут, что приводит к подорожанию импортных медикаментов, расходных материалов и оборудования. Дефицита таких товаров в стране нет, однако их стоимость значительно возросла из-за логистики и страховки рисков при доставке. Валютный курс и дорогие кредиты также влияют на стоимость услуг для пациентов.

Алексей Антипенко отметил, что необходимо развивать отечественные технологии.

Уже существует российская имплантационная система, но многие врачи предпочитают использовать проверенные временем методы. Что касается пломбировочных материалов, то здесь ситуация аналогична.

"Есть имплантационная система, но все-таки большинство врачей отдают предпочтение тому, на чем они работали много лет, в чем они уверены и на чем у них набита рука. Если мы говорим про пломбировочные материалы, здесь то же самое. Пока мы, в общем-то, находимся в начальных стадиях разработки пломбировочных материалов", — сказал Антипенко.

Стоматолог добавил, что материалы для лечения каналов в России есть, но тоже отечественным производителям нужно ещё пару-тройку лет для того, чтобы ситуацию поправить. То есть хотя отечественные материалы уже существуют, потребуется ещё несколько лет для их совершенствования, пояснил врач.

Для экономии на медицинских услугах рекомендуется проводить регулярную профилактику, посещать стоматолога, следить за гигиеной полости рта и не есть сладкое в перерывах между основными приёмами пищи, заключил стоматолог.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Еда и рецепты
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Последние материалы
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса
Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются
5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества
Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой
Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.