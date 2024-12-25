Этот популярный декор может навредить Вам

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Какие угрозы скрывают новогодние украшения и как их избежать

Праздничный декор может нести скрытую угрозу, особенно если его качество оставляет желать лучшего. Дети и домашние животные чаще всего становятся жертвами таких украшений.

Опасность блёсток и искусственных ёлок

Осыпавшиеся блёстки или мелкие элементы ёлочных игрушек представляют серьёзную угрозу. Дети и питомцы могут легко их проглотить или пораниться. Проблема часто связана с низким качеством материалов, используемых в дешёвых украшениях. Это касается не только игрушек, но и искусственных ёлок, а также дверных венков, которые могут крошиться со временем.

Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше покупать украшения в специализированных магазинах, где продаются сертифицированные изделия.

Свечи: живое пламя или электрический аналог

Свечи - ещё один популярный элемент новогоднего декора, но их использование связано с риском возгорания. Если хочется насладиться уютом настоящего пламени, выбирайте жаропрочные подсвечники, которые защитят огонь от соприкосновения с легковоспламеняющимся декором. Однако безопаснее всего использовать электрические свечи, которые создают праздничную атмосферу без угрозы пожара.

Электрогирлянды: как выбрать безопасные

Ещё одна потенциальная угроза — электрогирлянды. Короткое замыкание или перегрев проводов могут стать причиной серьёзных проблем. Чтобы этого избежать, приобретайте только сертифицированную продукцию, которая соответствует стандартам безопасности.

Правильный выбор праздничного декора — это не только вопрос эстетики, но и безопасности. Позаботьтесь о том, чтобы ваш дом радовал без риска для здоровья и жизни близких.

Уточнения

Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

