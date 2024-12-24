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Как вернуться к рабочему ритму после праздников, чтобы не было мучительно тяжело

1:20
Здоровье

Большинству из нас очень тяжело даётся возвращение к рабочей жизни после новогодних каникул с их поздними подъёмами, ненормированными застольями и напрочь сбитым режимом.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

Чтобы восстановить режим сна после праздников, следуйте советам врача-сомнолога Павла Кудинова, которыми он поделился в разговоре с Ньюсинфо.

Сомнолог посоветовал начать просыпаться в одно и то же время за несколько дней до окончания каникул, а в последние дни перед работой нужно просыпаться так, будто собираетесь идти на работу. Это поможет настроить часы подъёма и засыпания на естественный ритм.

Кудинов добавил, что если после праздников вам категорически не хочется выходить на работу, имеет смысл задуматься о том, чтобы её поменять, ведь наступление Нового года является для этого хорошим поводом.

Если после праздников ваше эмоциональное состояние ухудшилось, психолог Ольга Шихова рекомендует не проводить каникулы таким образом, чтобы потом вам было плохо, и вернуться из отпуска заблаговременно, чтобы успеть войти в привычный режим.

"Отдых — это важная часть поддержания себя в рабочем хорошем состоянии. Никто не может непрерывно работать, и это нормально — позволить себе время для восстановления", — добавила психолог.

Уточнения

Режи́м (фр. régime от лат. regimen — управление, командование, руководство) в широком смысле — условия работы, деятельности, существования чего-либо. 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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