Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники

В новогоднюю ночь рекомендуется выбирать вина и крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они считаются более безопасными для организма, утверждает врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова.
Красное вино содержит антиоксиданты, а качественные дистилляты без искусственных добавок являются менее вредными, считает врач, которую цитирует Газета.Ru.
По словам гастроэнтеролога, при выборе безопасного алкоголя следует придерживаться нескольких правил:
Однако полностью безопасного алкоголя не бывает, поэтому важно употреблять спиртное в меру, подчеркнула врач.
Токсичным считается количество алкоголя, равное 40-80 граммам этилового спирта в сутки для мужчин и 20 граммам для женщин. Стандартная порция алкоголя, равная 10 граммам чистого спирта, составляет 25 граммов 40%-ного напитка (водки), 100 граммов 9-11%-ного сухого вина или 200 граммов 3-5%-ного пива.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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