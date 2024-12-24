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Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники

1:23
Здоровье

В новогоднюю ночь рекомендуется выбирать вина и крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они считаются более безопасными для организма, утверждает врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Красное вино содержит антиоксиданты, а качественные дистилляты без искусственных добавок являются менее вредными, считает врач, которую цитирует Газета.Ru.

По словам гастроэнтеролога, при выборе безопасного алкоголя следует придерживаться нескольких правил:

  • Предпочтение стоит отдать вину и крепким несладким напиткам.
  • Важно убедиться в качестве алкоголя, проверив сертификаты и срок годности, а также целостность упаковки.
  • Лучше выбирать известные и проверенные бренды, которые заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции.

Однако полностью безопасного алкоголя не бывает, поэтому важно употреблять спиртное в меру, подчеркнула врач.

Токсичным считается количество алкоголя, равное 40-80 граммам этилового спирта в сутки для мужчин и 20 граммам для женщин. Стандартная порция алкоголя, равная 10 граммам чистого спирта, составляет 25 граммов 40%-ного напитка (водки), 100 граммов 9-11%-ного сухого вина или 200 граммов 3-5%-ного пива.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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