От варикоза можно избавиться одним-единственным методом

Варикозное расширение вен может привести к серьёзным изменениям в структуре сосудов, которые впоследствии станут необратимыми.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женские ноги с варикозом

Эндовазальная лазерная коагуляция является передовым, безопасным и эффективным методом лечения варикоза. Об этом сообщила врач-флеболог сети клиник "Клиника Фомина" Дина Бестаева.

"Консервативные методы лечения — таблетки, мази, компрессионные изделия — направлены на уменьшение или устранение симптомов варикозной болезни. Но вылечить ее можно только оперативным путем", — сказала флеболог.

Врач объяснила, что этот метод предполагает воздействие лазерного излучения на поражённую вену, в результате чего происходит её "запаивание". Таким образом, вена превращается в фиброзный тяж, который со временем полностью рассасывается и исчезает, пишет Газета.Ru.

Специалист добавила, что варикозная болезнь — это наследственное заболевание, которое возникает из-за слабости венозных стенок и передаётся от родителей к детям. В организме человека происходит нарушение синтеза определённых белков, которые отвечают за эластичность сосудов.

В дальнейшем на развитие болезни могут повлиять различные факторы: образ жизни, принадлежность к женскому полу, избыточный вес, приём гормональных лекарств.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.



