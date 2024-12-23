Диетолог призвала готовить салат оливье с авокадо вместо картофеля

Миллионы россиян считают оливье и селедку под шубой незаменимыми блюдами новогоднего стола. Но немногие осознают, что эти салаты могут негативно сказываться на здоровье, особенно на пищеварении. Как поясняет диетолог и нутрициолог София Кованова, особую осторожность следует проявлять с картофелем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

По ее словам, в этих салатах содержится большое количество отварных корнеплодов, богатых крахмалом и углеводами, что делает их весьма калорийными. Эксперт также подчеркнула, что отварные корнеплоды могут способствовать повышению уровня сахара в крови, а некоторые из используемых компонентов могут вызывать отеки.

Кроме того, майонез добавляет дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поэтому было бы лучше заменить его на нежирную сметану. От картофеля также желательно отказаться: вместо него в оливье можно использовать авокадо, а в "шубу" добавить цветную капусту.

Что касается рыбы для салатов, то предпочтение стоит отдавать отварной, а не консервированной или соленой. Кроме того, колбасу рекомендуется заменить на отварную куриную грудку, передает aif. ru.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.



