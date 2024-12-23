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Учёные выявили четыре фактора ускоренного старения мозга

1:31
Здоровье

Учёные из Каролинского института установили, что высокий уровень сахара в крови, перенесённый инсульт, заболевания мелких сосудов и воспаление в организме "состаривают" мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A & D).

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Научный коллектив изучил влияние различных факторов на старение мозга у 739 когнитивно здоровых людей 70 лет. В рамках работы, которая охватывала как женщин, так и мужчин, исследователи использовали МРТ-сканирование мозга участников и оценили возраст органа с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Помимо МРТ, учёные собрали данные о здоровье участников, включая уровень липидов, глюкозы и воспаления в крови, а также информацию о факторах образа жизни, таких как физическая активность и хронические заболевания. Добровольцы также прошли когнитивное тестирование.

Основное внимание в исследовании уделялось "разрыву в возрасте мозга" — разнице между хронологическим возрастом и предполагаемым возрастом мозга, рассчитанным с помощью ИИ. Результаты показали, что диабет, инсульт, заболевания мелких сосудов головного мозга и воспалительные процессы связаны с более старым возрастом мозга. Напротив, здоровый образ жизни, включая регулярные физические нагрузки, "омолаживали" мозг.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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