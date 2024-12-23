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Врач в канун Нового года сообщила о синдроме праздничного сердца

2:17
Здоровье

Синдром праздничного сердца — это особый вид аритмии, который может возникнуть после употребления даже небольших количеств алкоголя. Это состояние может привести к перебоям в работе сердца и является опасным. Врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Роксана Портнова сообщила об этом в интервью URA. RU. Она уточнила, что такой синдром чаще всего проявляется у людей, не привыкших употреблять спиртное на регулярной основе.

Биопринтер
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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"Аритмии могут возникнуть сразу после употребления алкоголя либо спустя 12-36 часов после застолья. Наиболее частым симптомом этого синдрома является ощущение учащённого неритмичного сердцебиения с частотой, часто превышающей 100 ударов в минуту. Также у человека может быть одышка, слабость, боли в области сердца и резкое снижение устойчивости к физической нагрузке", — уточнила Роксана Портнова.

Врач отметила, что такое состояние чаще всего свойственно для людей, не склонных к частому употреблению алкоголя. Она подчеркнула, что аритмия может развиться даже после приёма 1-2 алкогольных напитков.

По словам Роксаны Портновой, развитие синдрома праздничного сердца может быть вызвано токсическим воздействием алкоголя и его метаболитов, обезвоживанием организма, потреблением соленой пищи, кофеином, уменьшением продолжительности сна и ограничением физической активности. Ключевыми факторами, способствующими возникновению такого вида аритмии, являются гипертония, ожирение, диабет, хронические заболевания почек и обструктивное апноэ сна, которое проявляется прекращениями дыхания во сне.

Для профилактики развития синдрома праздничного сердца Роксана Портнова советует отказаться от употребления алкоголя, контролировать потребление кофеина и соблюдать режим сна и питания. Врач подчеркнула, что правильный питьевой режим также играёт важную роль. Эти меры помогут снизить риск возникновения аритмий и других осложнений на фоне праздничных застолий.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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