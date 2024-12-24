Неожиданные симптомы, которые указывают на сахарный диабет

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неожиданная потеря веса или постоянная жажда могут быть первыми сигналами сахарного диабета. Эксперты предупреждают: чем раньше вы обратите внимание на симптомы, тем больше шансов предотвратить осложнения.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Основные симптомы

Постоянная жажда

Один из самых ранних признаков диабета, который сложно не заметить.

Частое мочеиспускание

Этот симптом напрямую связан с жаждой, так как организм пытается избавиться от избыточной глюкозы.

Зуд в области гениталий

Неприятное ощущение может быть вызвано нарушением уровня сахара в крови.

Неожиданная потеря веса

Если вы не придерживаетесь диеты, но заметили, что теряете килограммы, это повод для беспокойства.

Постоянная усталость

Недостаток энергии может быть следствием нарушения обмена веществ.

Проблемы со зрением

Туман или размытость перед глазами — частый признак повышения уровня сахара.

Когда обращаться к врачу

Эксперт подчёркивает: каждый из этих симптомов по отдельности не обязательно указывает на диабет. Однако их сочетание — серьёзный повод пройти медицинское обследование.

Не откладывайте визит к врачу, если замечаете несколько признаков одновременно. Раннее выявление диабета позволяет начать лечение и избежать осложнений.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

