В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.

В преддверии Нового года в столице соседней китайской провинции Харбине растёт количество заболевших неизвестным вирусом. Как сообщает transsibinfo. com, вспышка заболевания пока ограничена пределами университетского городка.
В крупнейшем учебном заведении провинции в последние недели болеют преподаватели и студенты. У всех схожие симптомы — сильный кашель, высокая, до 39 градусов, температура, сильная слабость.
Отмечается, что вирус распространяется не молниеносно, но быстро. Те, кто обратились за медицинской помощью, диагностировали с воспалением лёгких. В качестве лечения назначают антибиотики.
Симптоматика заболевания схожа с COVID-19, поэтому подозревается, что циркулирует какой-то из коронавирусов. Однако власти не предоставляют точной информации о вирусе, и в аптеках Харбина не продают тестов на COVID-19.
Ранее власти Хэйхэ предупредили жителей о высокой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Многие жители города вернулись к ношению защитных масок.
Кроме того, при въезде в Поднебесную на границе могут провести выборочное тестирование на коронавирус.
Харби́н (кит. трад. 哈爾濱, упр. 哈尔滨, пиньинь Hā'ěrbīn, палл. Хаэрбинь, маньчж. ᡥᠠᡵᠪᡳᠨ) — город субпровинциального значения в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян.
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