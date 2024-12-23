В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В преддверии Нового года в столице соседней китайской провинции Харбине растёт количество заболевших неизвестным вирусом. Как сообщает transsibinfo. com, вспышка заболевания пока ограничена пределами университетского городка.

Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пандемия

В крупнейшем учебном заведении провинции в последние недели болеют преподаватели и студенты. У всех схожие симптомы — сильный кашель, высокая, до 39 градусов, температура, сильная слабость.

Отмечается, что вирус распространяется не молниеносно, но быстро. Те, кто обратились за медицинской помощью, диагностировали с воспалением лёгких. В качестве лечения назначают антибиотики.

Симптоматика заболевания схожа с COVID-19, поэтому подозревается, что циркулирует какой-то из коронавирусов. Однако власти не предоставляют точной информации о вирусе, и в аптеках Харбина не продают тестов на COVID-19.

Ранее власти Хэйхэ предупредили жителей о высокой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Многие жители города вернулись к ношению защитных масок.

Кроме того, при въезде в Поднебесную на границе могут провести выборочное тестирование на коронавирус.

Уточнения

Харби́н (кит. трад. 哈爾濱, упр. 哈尔滨, пиньинь Hā'ěrbīn, палл. Хаэрбинь, маньчж. ᡥᠠᡵᠪᡳᠨ) — город субпровинциального значения в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян.



