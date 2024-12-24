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Опасные дуэты: блюда и алкоголь, которые не стоит совмещать

Здоровье

Новогодний стол часто радует разнообразием блюд и напитков. Но, как утверждают эксперты, некоторые сочетания алкоголя с едой могут негативно сказаться на здоровье.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Сладости и алкоголь

Специалисты предупреждают: не стоит закусывать алкоголь сладостями. Алкоголь и так содержит сахар.

Сладкое в сочетании с алкогольными напитками резко повышает уровень глюкозы в крови. Это особенно опасно для людей с:

избыточным весом,

инсулинорезистентностью,

сахарным диабетом.

Сюда же относится и сочетание алкоголя с фруктами, которое по тем же причинам лучше избегать.

Солёные блюда и алкоголь

Закусывать спиртное блюдами с высоким содержанием соли также не рекомендуется.

Это увеличивает нагрузку на сердце и почки, а также вызывает отёки.

Особенно важно избегать этого сочетания людям с гипертонией, поскольку оно может обострить заболевание.

Острые закуски и жареное мясо

Острая пища и жареное мясо, которые так популярны на праздничном столе, также нежелательны в качестве закуски к алкоголю. Они усиливают раздражение желудка и замедляют переработку спиртного организмом.

Микс разных видов алкоголя

Последний, но не менее важный совет: не смешивайте разные виды алкоголя. Это правило поможет избежать перегрузки организма и уменьшить вероятность похмелья.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете сделать праздничный ужин не только вкусным, но и безопасным для здоровья.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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