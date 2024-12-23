Финансовый стресс на праздниках? Решение есть

Праздничный сезон — это не только радость и веселье. Для многих он сопровождается стрессом, одиночеством и даже депрессией. Такое состояние, известное как "праздничная хандра", по словам психологов, вполне распространено. Как облегчить этот период? Эксперты делятся советами.
Семейные праздники могут быть особенно напряжёнными, особенно если вы вынуждены находиться рядом с родственниками, чьи взгляды вам не близки.
Психолог Шила Миргейн из UW Health рекомендует заранее устанавливать границы.
Определите, сколько времени вы готовы провести с семьёй.
Подготовьте фразы, чтобы избегать неприятных тем:"Спасибо за вопрос, но я не обсуждаю политику на праздниках".
Если становится слишком тяжело, дайте себе разрешение выйти из ситуации: прогуляйтесь или займитесь чем-то, что вас успокаивает.
Праздники могут усиливать чувство изоляции, особенно если вы переживаете утрату или просто остались одни.
Найдите способы общения: звоните друзьям или участвуйте в волонтёрских проектах.
Доктор Эллен Ли из Калифорнийского университета предлагает почтить память ушедших близких: посетите их могилу или сделайте что-то, что они любили.
Позвольте себе чувствовать: не подавляйте горе, а позвольте ему быть частью вашего переживания.
Подарки, украшения, праздничные ужины — это время года часто связано с лишними тратами, которые могут негативно сказаться на психическом состоянии.
Установите бюджет и придерживайтесь его.
Если тревога растёт, обратитесь за помощью. Шила Миргейн подчёркивает: раннее вмешательство помогает предотвратить более серьёзные последствия.
В случае сильных переживаний, не откладывайте обращение в службы поддержки. Вы можете позвонить или написать в чат по номеру 988.
Ваши праздники не должны выглядеть как сцена из фильма. Доктор Ли напоминает: позвольте себе изменить привычный формат.
Праздники — это не гонка за совершенством, а возможность найти радость в мелочах и подарить её себе.
Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма .
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.