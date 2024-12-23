Финансовый стресс на праздниках? Решение есть

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздничный сезон — это не только радость и веселье. Для многих он сопровождается стрессом, одиночеством и даже депрессией. Такое состояние, известное как "праздничная хандра", по словам психологов, вполне распространено. Как облегчить этот период? Эксперты делятся советами.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

Если семейные встречи вызывают стресс

Семейные праздники могут быть особенно напряжёнными, особенно если вы вынуждены находиться рядом с родственниками, чьи взгляды вам не близки.

Психолог Шила Миргейн из UW Health рекомендует заранее устанавливать границы.

Определите, сколько времени вы готовы провести с семьёй.

Подготовьте фразы, чтобы избегать неприятных тем:"Спасибо за вопрос, но я не обсуждаю политику на праздниках".

Если становится слишком тяжело, дайте себе разрешение выйти из ситуации: прогуляйтесь или займитесь чем-то, что вас успокаивает.

Если чувствуете одиночество

Праздники могут усиливать чувство изоляции, особенно если вы переживаете утрату или просто остались одни.

Найдите способы общения: звоните друзьям или участвуйте в волонтёрских проектах.

Доктор Эллен Ли из Калифорнийского университета предлагает почтить память ушедших близких: посетите их могилу или сделайте что-то, что они любили.

Позвольте себе чувствовать: не подавляйте горе, а позвольте ему быть частью вашего переживания.

Как справиться с финансовым стрессом

Подарки, украшения, праздничные ужины — это время года часто связано с лишними тратами, которые могут негативно сказаться на психическом состоянии.

Установите бюджет и придерживайтесь его.

Если тревога растёт, обратитесь за помощью. Шила Миргейн подчёркивает: раннее вмешательство помогает предотвратить более серьёзные последствия.

В случае сильных переживаний, не откладывайте обращение в службы поддержки. Вы можете позвонить или написать в чат по номеру 988.

Не стремитесь к идеалу

Ваши праздники не должны выглядеть как сцена из фильма. Доктор Ли напоминает: позвольте себе изменить привычный формат.

Праздники — это не гонка за совершенством, а возможность найти радость в мелочах и подарить её себе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма .

