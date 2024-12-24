Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в суставах — одно из самых распространенных заболеваний, с которым сталкиваются многие люди. Артрит способен вызывать серьезный дискомфорт и страдания, а иногда требует значительных финансовых затрат на лечение.

Фото: freepik боль в суставах

Однако избегнуть этих неприятностей вполне реально, если правильно составить свой рацион, считает эксперт Андрей Мартюшев-Поклад.

Суставы могут подвергаться разрушению при избыточном потреблении копченой и жареной пищи, колбасных изделий, красного мяса и сладостей. Даже рафинированные крупы и творог могут усугублять симптомы болезни.

Андрей Мартюшев-Поклад акцентировал внимание на том, что правильное питание имеет ключевое значение для защиты организма от хронических заболеваний. Например, бессонница может указывать на недостатки в рационе.

По словам эксперта, обратить внимание на свое меню необходимо также при проявлениях повышенной усталости и наличии лишнего веса, как сообщает издание "Известия".

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

