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Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль

1:06
Здоровье

Боль в суставах — одно из самых распространенных заболеваний, с которым сталкиваются многие люди. Артрит способен вызывать серьезный дискомфорт и страдания, а иногда требует значительных финансовых затрат на лечение.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Однако избегнуть этих неприятностей вполне реально, если правильно составить свой рацион, считает эксперт Андрей Мартюшев-Поклад.

Суставы могут подвергаться разрушению при избыточном потреблении копченой и жареной пищи, колбасных изделий, красного мяса и сладостей. Даже рафинированные крупы и творог могут усугублять симптомы болезни.

Андрей Мартюшев-Поклад акцентировал внимание на том, что правильное питание имеет ключевое значение для защиты организма от хронических заболеваний. Например, бессонница может указывать на недостатки в рационе.

По словам эксперта, обратить внимание на свое меню необходимо также при проявлениях повышенной усталости и наличии лишнего веса, как сообщает издание "Известия".

 

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. 

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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